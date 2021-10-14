Стенка на стенку: Массовую драку русских с англичанами сняли на видео в турецком отеле

Слово за слово и перебранка переросла в потасовку, в которой приняли участие 15 человек

В пятизвездочном отеле района Муратпаша, что в Анталье, разгорелся межнациональный конфликт. Здесь случилась массовая драка среди туристов: в бою сошлись отпускники из России с отдыхающими на теплом море англичанами.

Как сообщает британское издание The Sun, первыми в драку полезли именно русские. История классическая: молодому человеку не понравилось, как компания парней смотрит на его девушку, и он пошел разбираться. Может, если бы это были не англичане, то россиянин не понял бы сальные комментарии, которые они отпускают в адрес его спутницы. На поскольку в школе его научили, вот из зе кэпитал оф Грейт Бритн, общий тон высказываний был ясен.

Слово за слово и перебранка переросла в потасовку, в которой приняли участие 15 человек.

На видеозаписи видно, как две группы молодых людей орут друг на друга, призывая оппонентов идти «далеко и надолго». Несколько секунд - и началась массовая драка.

На той же записи слышны крики по-английский «Отвали от меня!», в то время как окружающие девушки безуспешно пытались разнять драчунов.

О масштабах потасовки говорит тот факт, что даже сотрудники отеля, сунувшиеся было в эпицентр конфликта, быстро поняли, что тут им ловить нечего, и быстренько ретировались с места битвы. Понять их можно, ведь картина сражения была поистине эпическая. Столы, стулья и другая мебель летала по воздуху, напоминая снаряды артиллерии.

Сильнее всего пострадал один из англичан, которому сломали руку, у россиянина тоже есть потери - сломанный нос. Всем бойцам была оказана медицинская помощь приехавшим в отель врачами. Вместе с ними прибыла и полиция, которая сейчас расследует инцидент. Драчливым туристам предстоит как минимум компенсировать отелю ущерб от побоища.