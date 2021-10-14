В столице отметили 300-летие Московского Синодального хора

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Торжественное собрание, которое проходило в четверг, 14 октября, в Российском фонде культуры на Гоголевском бульваре, возгласил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В рамках этого необычного праздника была представлена книга писателя Константина Ковалёва-Случевского об истории хора и анонс масштабной выставки об этом уникальном коллективе, которая пройдет пройдёт в Музее современной истории России.

- Почему все-таки масштабных концертов для светского народа вы даете не так много, чем это объяснить? - спросил я у руководителя хора, заслуженного артиста России Алексея Пузакова.

- Это не совсем верно, - возразил мне мой собеседник. - В октябре мы выступаем в Концертном зале имени Чайковского. А в ноябре у нас будет концерт - с симфоническим оркестром - в новом зале “Зарядье". Единственное, сейчас концерты проходят с некоторым ограничением.

Руководитель Московского Синодального хора, заслуженный артист РФ Алексей Пузаков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

...На улице метался дождь. А здесь, в Российском Фонде культуре, играла арфа. А потом - зазвучали детские голоса.

И было тепло.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДОСЛОВНО

Анна Громова, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество":

- Анна Витальевна, триста лет хору, а он живет. С чем это связано?

- Видимо, с его востребованностью.

На самом деле - первоначально - Синодальный хор был Патриаршим хором певчих дьяков и поддьяков. Это старейший в России профессиональный музыкальный коллектив, ведущий свою историю из глубины веков.

Председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- И он не прекращал своего существования за эти триста лет?

- Нет, вы знаете, он как бы ушел в подполье, я бы так сказала.

- Я сегодня с утра в интернете слушал произволения этого коллектива, не знаю, этот состав или раньше, но это так трогает.

- В 2009 году Святейший Патриарх Кирилл благословил возобновить Синодальный хор, вернул ему название Московского - он немножко по-другому назывался.

И в 2010-м был образован попечительский совет. То есть фактически Фонду содействия возрождению Синодального хора 10 лет в этом году. Потому что он был создан в 2011-м. Собраны благотворители.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И вот с этого времени началась активная гастрольная деятельность, стал развиваться репертуар. То есть, появились новые возможности у этого коллектива.

И, естественно, духовное оформление Синодального хора нашим владыкой Иларионом – это такая особая, необходимая для развития хора составляющая. Можно сказать, центральная.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СПРАВКА «КП»

В настоящее время в составе коллектива 80 певцов. Помимо участия в торжественных богослужениях, Московский Синодальный хор выступает с концертными программами в Москве, городах России и за рубежом. Хор представляет российскую культуру во многих международных проектах – коллектив выбран в качестве партнера главным хором Ватикана – Хором Папской музыкальной Сикстинской капеллы. Эти два ведущих хоровых коллектива, представляющих музыкальную культуру востока и запада Европы, реализуют ряд проектов, свидетельствующих в современном мире традиционные христианские ценности и высокое искусство. Также, в географию выступлений Синодального хора входят более 40 стран по всему миру, включая Великобританию, Германию, США, Австрию, Италию, Чехию, Израиль, Армению и многие другие. Синодальный хор является участником именитых международных фестивалей – Брукнерфест, Московский Пасхальный, Рождественский - духовной музыки, Международный Великопостный и многие другие.

При Синодальном также действуют Детское отделение, Молодёжный хор и симфонический оркестр.