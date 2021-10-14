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Общество14 октября 2021 22:20

В столице отметили 300-летие Московского Синодального хора

Корреспондент kp.ru Александр Гамов побывал на этом празднике
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Торжественное собрание, которое проходило в четверг, 14 октября, в Российском фонде культуры на Гоголевском бульваре, возгласил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В рамках этого необычного праздника была представлена книга писателя Константина Ковалёва-Случевского об истории хора и анонс масштабной выставки об этом уникальном коллективе, которая пройдет пройдёт в Музее современной истории России.

- Почему все-таки масштабных концертов для светского народа вы даете не так много, чем это объяснить? - спросил я у руководителя хора, заслуженного артиста России Алексея Пузакова.

- Это не совсем верно, - возразил мне мой собеседник. - В октябре мы выступаем в Концертном зале имени Чайковского. А в ноябре у нас будет концерт - с симфоническим оркестром - в новом зале “Зарядье". Единственное, сейчас концерты проходят с некоторым ограничением.

Руководитель Московского Синодального хора, заслуженный артист РФ Алексей Пузаков.

Руководитель Московского Синодального хора, заслуженный артист РФ Алексей Пузаков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

...На улице метался дождь. А здесь, в Российском Фонде культуре, играла арфа. А потом - зазвучали детские голоса.

И было тепло.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДОСЛОВНО

Анна Громова, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество":

- Анна Витальевна, триста лет хору, а он живет. С чем это связано?

- Видимо, с его востребованностью.

На самом деле - первоначально - Синодальный хор был Патриаршим хором певчих дьяков и поддьяков. Это старейший в России профессиональный музыкальный коллектив, ведущий свою историю из глубины веков.

Председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

Председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- И он не прекращал своего существования за эти триста лет?

Анна Громова о Московском Синодальном хоре

- Нет, вы знаете, он как бы ушел в подполье, я бы так сказала.

- Я сегодня с утра в интернете слушал произволения этого коллектива, не знаю, этот состав или раньше, но это так трогает.

- В 2009 году Святейший Патриарх Кирилл благословил возобновить Синодальный хор, вернул ему название Московского - он немножко по-другому назывался.

И в 2010-м был образован попечительский совет. То есть фактически Фонду содействия возрождению Синодального хора 10 лет в этом году. Потому что он был создан в 2011-м. Собраны благотворители.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И вот с этого времени началась активная гастрольная деятельность, стал развиваться репертуар. То есть, появились новые возможности у этого коллектива.

И, естественно, духовное оформление Синодального хора нашим владыкой Иларионом – это такая особая, необходимая для развития хора составляющая. Можно сказать, центральная.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СПРАВКА «КП»

В настоящее время в составе коллектива 80 певцов. Помимо участия в торжественных богослужениях, Московский Синодальный хор выступает с концертными программами в Москве, городах России и за рубежом. Хор представляет российскую культуру во многих международных проектах – коллектив выбран в качестве партнера главным хором Ватикана – Хором Папской музыкальной Сикстинской капеллы. Эти два ведущих хоровых коллектива, представляющих музыкальную культуру востока и запада Европы, реализуют ряд проектов, свидетельствующих в современном мире традиционные христианские ценности и высокое искусство. Также, в географию выступлений Синодального хора входят более 40 стран по всему миру, включая Великобританию, Германию, США, Австрию, Италию, Чехию, Израиль, Армению и многие другие. Синодальный хор является участником именитых международных фестивалей – Брукнерфест, Московский Пасхальный, Рождественский - духовной музыки, Международный Великопостный и многие другие.

При Синодальном также действуют Детское отделение, Молодёжный хор и симфонический оркестр.

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