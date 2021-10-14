Сергей Собянин: Пандемия не остановит развитие города

Сергей Собянин пообщался с жителями столицы в прямом телеэфире. Фото: mos.ru

Желающие спросить у Сергея Собянина о своем, наболевшем, смогли это сделать сегодня, 14 октября, в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Вопросы жители присылали с помощью специальной странице портала мэра Москвы. Для этого нужно было лишь указать имя, адрес электронной почты и выбрать любую из 21 представленной на сайте тем, которая интересует. Среди них - здравоохранение, ЖКХ, транспорт, строительство, информационные технологии, экология, работа центров госуслуг «Мои документы» и др. Кроме письменных сообщений, принимались и видеовопросы.

Вот что сегодня сказал мэр…

«ГОРОД БУДЕТ ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ»

- Город адаптировался к пандемии, наши схемы работы, ограничительные меры такие, чтобы они не сдерживали рост всех основных отраслей. В целом, мы не будем останавливаться в развитии города. Пандемия или нет - город все равно будет жить полноценной жизнью и развиваться.

«НЕ СЛУШАЙТЕ НИКОГО, У НАС ВАКЦИНА МИРОВОГО УРОВНЯ»

- Мы видим, что нынешняя осенняя волна достаточно сложная и с высокой динамикой. За последние недели в Москве рост заболеваемости коронавирусом составляет 20-30%. К сожалению, динамика роста не уменьшается. Поэтому, конечно, надо беречь себя, выполнять санитарные нормы, во-первых. Конечно, надо активно вакцинироваться. Это очень важно для защиты здоровья. Даже, если в течение шести месяцев эффект от этой вакцины несколько ослабевает. Но мы видим, что люди, которые даже попадают на больничную койку, легче переносят эту болезнь. Смертность среди этих больных кратно меньше, среди вакцинированных, чем невакцинированных.

Не слушайте никого, у нас замечательная вакцина, первоклассная, мирового уровня, прошедшая все необходимые испытания. Все спекуляции по поводу того, что это страшно, ужасно, это все просто бред. Мне жалко людей, которые сами нарассказывают, себя запугают, близких, а потом оказываются в реанимации. На них просто жалко смотреть и обидно, что этот человек мог своевременно привиться и выжить. Пожалуйста, приходите и сделайте прививку от ковида.

Медик и автомобиль скорой у ковид-корпусов Больницы в Коммунарке. Фото: Иван МАКЕЕВ

КВАРТИРЫ И ДЕНЬГИ ДЛЯ ПРИВИТЫХ

- У нас главная проблема с вакцинацией даже не среди людей среднего поколения, а среди пожилых. Только треть из них привилась. У нас 80 процентов умирающих от ковида - люди старше 60 лет. Мы им индивидуально рассказываем о вакцинации, выдаем специальный подарок с медицинскими препаратами, а сейчас по желании вместо него пожилому человеку будут выплачивать 10 тысяч рублей. Может, хоть это будет стимулом. Со следующей недели мы начинаем разыгрывать 10 квартир в течение пяти недель всем, кто сделает прививку. Это еще один стимул. Но главный стимул - это собственное здоровье и жизнь. Потому что ковид и пандемия - это не на один день. Мы с этим еще будем долго жить, к сожалению.

Нам нет никакого смысла принимать дополнительные решения об обязательной вакцинации. Москва первая в нашей стране ввела обязательную вакцинацию для определенных групп населения - врачи, торговые и транспортные работники, транспорт. Там надо было привить не менее 60 процентов сотрудников. Но сегодня у них уже больше 70 или 80 процентов привиты. Потом надо ревакцинироваться.

МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

- Иногда приходится выслушивать критику, что когда-то в Москве социальные выплаты были очень крутые. А сейчас они как-то пожухли. На самом деле с 2010 года объем социальных выплат увеличился в 2,7 раза, то есть почти в три раза. Даже с учетом инфляции, минимум на треть эти выплаты выросли. В будущем году мы тоже проиндексируем все пособия, и для молодых мам, и для пожилых людей. Минимальная пенсия в Москве поднимется до 21 193 рублей в месяц. Это в полтора раза больше федерального стандарта.

КАЖДЫЙ ГОД РОЖДАЕТСЯ 100 ТЫСЯЧ МОСКВИЧЕЙ

- Спад рождаемости в Москве, во-первых, временный и не столько радикальный, это связано вообще с демографическими волнами, которые идут от военных лет, от начала девяностых. Это волна, характерная для всей страны. Тем не менее, у нас ежегодно рождаются около 100 тысяч москвичей, целый город. К тому же Москва строится и в новых микрорайонах возникает дефицит школьных мест и детских садов. Там эта тема очень остро стоит. За последние годы мы построили около 500 школ и детсадов. А в ближайший год намечено еще около 70 новых садов и школ.

Перинатальный центр ГКБ имени Юдина. Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«ШУМНЫЕ ВОДИТЕЛИ - НЕГОДЯИ»

- Мы не собираемся давить на автомобилистов, обижать их. Речь идет только о реально хулиганских вещах, о кратном превышении норм шума. О тех, кто преднамеренно, злостно нарушает тишину в городе, когда водители убирают глушители и специально настраивают двигатель, чтобы он ревел, как ошалевший бык, и носятся на мотоцикле с утра до вечера по спальным районам. Честно говоря, жителям уже самим хоть выходи с дубиной и начинай разбираться. Это беспредельное хамство. Конечно, с этим в городе надо разбираться. Такое ощущение, что эти водители специально приезжают на те же Патрики, чтобы всех на уши поставить, посмотрите, какой я крутой парень. Какой же ты крутой? Ты просто негодяй!

(Напомним, ранее столичные власти подготовили изменения в законодательство об ужесточении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время. В частности, в десять раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами с 23.00 до 7.00 - с 500 до 5000 рублей. - Прим. авт.).

ЧИСТО ТАМ, ГДЕ УБИРАЮТ

- Когда мы начинали благоустройство, нам говорили, когда это закончится. Сейчас говорят, что исторический центр сделали, хватит тратить деньги на благоустройство и займитесь чем-то другим. Наши усилия сегодня направлены на комплексное развитие районов, чтобы в каждом была создана качественная среда - парки, скверы, бульвар, пруды, детские площадки. Москва - большой город, и требуется много внимания и работы. Для всех городов мира благоустройство своих территорий является одной из главнейших городских функций. Если этим не заниматься, то город будет хиреть. У меня недавно был коллега из Франции, мэр одного из городов, и его супруга меня спросила: «Почему у вас в городе так чисто и красиво?». Я говорю: «Вы знаете, это наш русский секрет, я не могу вам выдать его» (смеется). Сказал ей: «Вы только никому не рассказывайте, надо чаще убирать». Чтобы было красиво, этим надо заниматься постоянно.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ МЭР

О дефиците бюджета

- Для Москвы 300 миллиардов рублей дефицита, конечно, цифра впечатляющая. Но на самом деле этот дефицит носит технический характер. Он покрывается переходящими остатками, дополнительными доходами, экономией на торгах. Я очень надеюсь, что этот дефицит будет покрыт без заимствования денег на рынке. В условиях пандемии можно было ожидать провального бюджета. В этом году серьезный удар был нанесён, и в 2020-м году, а в 2021 ожидали еще более худшего сценария. Не произошло. По большинству показателей город перекрыл показатели не только 2020 года, но и бесковидного благополучного 2019-го.

О реконструкции районных поликлиник

- За всю историю Москвы было построено 400 зданий поликлиник. Мы поставили задачу – 200 из них, по сути, сделать заново. Это будут новейшие, современные, не хуже коммерческих, поликлиники. Мы поставили задачу, чтобы все клиники Москвы отвечали высоким требованиям москвичей.

О помощи онкобольным

- Я считаю, что мы вполне на европейском уровне в плане оказания онкологической помощи, а по многим параметрам, мне кажется, по параметрам доступности и бесплатности и так далее, вполне можем конкурировать с любой страной. Чем ближе к 80 годам, тем просто, знаете, арифметическая прогрессия, начинают расти онкологические заболевания. Сама природа как бы начинает отсекать и выводить из жизни. Сейчас в Москве проживает около 500 тысяч человек старше 80 лет, которые находятся в группе риска по части онкологии. Надо помогать людям - делать ранние диагностики, лечить, применять эффективные лекарства. Мы создали шесть онкологических центров, которые включают в себя и диспансеры, и мощнейшие современные лаборатории, и хирургию, и реабилитацию. Это центры, которые способны реально человеку оказать любую помощь в области онкологических заболеваний.

О павильонах «Здоровая Москва»

- В парках такие павильоны - это выездные фронт-офисы поликлиник, где можно быстро и бесплатно сделать обследования. Сейчас пока будут работать поликлиники, но практику павильонов мы возобновим следующей весной. Мы россияне вообще не любим загодя обследоваться, мы идем к врачу, когда совсем припекло. Людей больше волнует качество обслуживания, как с ними разговаривают, какая среда, насколько комфортно. Людям очень не нравится, когда приходится ездить, чтобы попасть в специалисту. Но скажу, в Германии, чтобы попасть к узкому специалисту нужно 2-3-4 недели, вообще попасть очень сложно. У нас система разделена, часть узких специалистов находится в центральной поликлинике. А в каждой районной поликлинике должно быть 8 основных специалистов.

О развитии Московских центральных диаметров (МЦД)

- Сегодня линии МЦД являются самыми востребованными. На них каждый день более полумиллиона людей передвигаются. При чем это увеличение произошло даже с учетом пандемии, когда значительная часть людей начала пользоваться личным транспортом. Продлевать МЦД-1 и 2 не будем. Было бы правильнее, конечно, делать пересадку всех пригородных электричек до первой станции МЦД, а уже дальше по этим диаметрам с большей чистотой курсировали бы уже современные поезда МЦД. Это перспектива.

О Московской электронной школе (МЭШ)

- МЭШ стала спасением в пандемию. Даже не представляю, как бы обеспечили в этой ситуации высокий стандарт московского образования, качество, доступность обучения. Мы не стоим на месте, приближаем саму структуру МЭШ к федеральным стандартам образования. Важно, что она нацелена на индивидуальную настройку каждого учащегося. У каждого ребенка есть свои таланты, способности, и МЭШ выстраивает его обучение, составляет портфолио его достижений. Это делается в том числе с помощью искусственного интеллекта.