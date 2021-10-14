Собянин назвал сложной новую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице. По его словам, осенняя волна COVID-19 оказалась для Москвы действительно сложной.

"Мы видим, что нынешняя осенняя волна достаточно сложная и с высокой динамикой", - рассказал Собянин в интервью ТВЦ.

По его словам, за последние недели в Москве рост заболеваемости коронавирусом составляет 20—30%. И динамика роста заболеваемости не уменьшается. В связи с этим Собянин призвать думать о своем здоровье и вовремя вакцинироваться.

"Не слушайте никого, у нас замечательная вакцина первоклассного мирового уровня, прошедшая все необходимые испытания. Мне жалко людей, которые сами сами себя запугают, запугают близких и родных, а потом оказываются в реанимации - на них просто жалко смотреть, и обидно. Потому что этот человек мог привиться своевременно и выжить", - признался мэр Москвы.

Как ранее писал сайт kp.ru, все социальные пособия в Москве в 2022 году будут проиндексированы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 14 октября.