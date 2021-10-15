В Москве задержали очередных мошенников: «Не будете чистить воздуховод – отключим газ!»

Сейчас следователи устанавливают личности всех потерпевших, а также других возможных эпизодов криминальной деятельности обвиняемых Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники уголовного розыска МВД России и Росгвардии задержали в Москве очередную шайку мошенников. Используя новую схему обмана, за несколько месяцев они успели создать фирму и открыть в Москве офис. Следствие уже установило более 50 жертв аферистов.

- Задержаны пятеро подозреваемых, которые приехали в столицу из других регионов России и государств ближнего зарубежья. Под видом сотрудников государственных и муниципальных организаций они проникали в квартиры московских пенсионеров под предлогом необходимости прочистки вентиляционных каналов. Тем, кто пытался отказаться, угрожали привлечением к административной ответственности и отключением газоснабжения, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудникам следствия они рассказали, что после того, как имитировали профилактические работы, аферисты брали с пенсионеров за свои "услуги" от 7,5 до 12 тысяч рублей. С пострадавшими они даже заключали договора на "оказание коммерческих услуг".

Сейчас следователи устанавливают личности всех потерпевших, а также других возможных эпизодов криминальной деятельности обвиняемых. Если вы пострадали от указанных лиц при схожих обстоятельствах - пишите заявление в полицию.

Подобных схем мошенничеств в мегаполисах становится все больше. О них "Комсомолка" рассказывала подробно в материале "Разводят тараканов и жильцов: На горожан охотятся жулики из ГорВорСбытСнабов".

Дошло до того, что граждане стали объединяться в социальные группы, чтобы противостоять мошенникам.

Один из них рассказал, что по дому ходят неизвестные, которые представляются сотрудниками "Мосэнергосбыта". Москвичи сфотографировали документы неизвестных, внимательно рассмотрели и заметили, что на печати написано ООО «Мосэнергобыт» вместо АО «Мосэнергосбыт». В названии реальной организации в представленном документе оказалось пропущенной буква "с". Таким образом аферисты пытались усыпить бдительность жителей города.

Другой пострадавший от мошенников из "Мосэнергобыта" заявил, что перед тем, как позвонить в дверь аферисты что-то жгли под электрощитком. А когда жильцы открыли им двери, они заявили, что граждане допустили перегрузку электросети, и теперь им необходимо провести замену сгоревших счетчиков за собственный счет.