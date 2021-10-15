11-летних братьев-близнецов затравили в школе за интимное видео с их участием

Мальчики согласились сняться обнаженными за 200 рублей Фото: Shutterstock

Не успел утихнуть секс-скандал с участием школьников в городе Лысьва Пермского края, как стало известно об очередной скандальной истории с малолетними школьниками, на этот раз в Москве. В полицию обратилась 58-летняя Марина К.* Женщина сообщила полицейским, что ее сыновей-близнецов, 11-летних Славу и Сережу, травят одноклассники. Причиной школьного буллинга стало интимное видео, которые мальчики сняли по просьбе школьного товарища Романа В*. Мальчик обещал заплатить братьям за интимное видео 200 рублей и подарить коллекционную статуэтку.

Рома уговаривал мальчиков сняться на видео в обнаженном виде и прислать запись ему за оговоренное вознаграждение. На расспросы братьев о том, зачем их товарищу такое видео, Рома ответил, что просто «по приколу». Слава и Сережа решили согласиться на сделку и засняли два видеоролика, которые отправили товарищу.

- Как только 11-летние Слава и Сережа отправили интимную видеозапись своему товарищу Роману В.*, тот разослал видео всем одноклассникам и знакомым ребят. Видео попало в чат класса в мессенджере. Одноклассники братьев-близнецов стали оскорблять мальчиков, называть геями, всячески высмеивать и травить. Дети обратились за помощью к своей маме, которой рассказали все подробности произошедшего, - рассказал KP.ru источник в правоохранительных органах.

Женщина провела с сыновьями разъяснительно-воспитательную беседу, а после обратилась с заявлением в полицию по факту случившегося с ее сыновьями. Полицейские уже направили в школу, где учатся мальчики, запрос характеристик на всех участников происшествия. Оперативники начали проверку по факту случившегося.

Информация о произошедшем направлена в межрайонную прокуратуру по городу Москве, а также в Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.