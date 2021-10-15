Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 октября 2021 15:24

Министры экологии стран Балтии рассмотрят включение методики "Чистых Игр" в план по защите морской среды Балтийского моря

О намерении было объявлено в ходе онлайн-церемонии награждения победителей турнира
Александра ЛЕВИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Проведение Кубка Чистоты Балтийского моря уже давно стало традицией для петербургского проекта “Чистые Игры”

Проведение Кубка Чистоты Балтийского моря уже давно стало традицией для петербургского проекта “Чистые Игры”

Михаил Дуркин, глава Коалиции “Чистая Балтика” принял участие в онлайн-награждении победителей турнира “Чистых Игр”, где поделился своим намерением включить методику проекта в план по защите морской среды Балтийского моря на заседании Хельсинкской комиссии [HELCOM] на следующей неделе:

“Министры экологии примут обновленный план по защите морской среды Балтийского моря. Ваш проект безусловно в него включен!”

11 октября состоялась онлайн церемония награждения победителей ежегодных соревнований по расчистке природных территорий от мусора – Кубка Чистоты Балтийского моря. В этом году жители 8 стран Балтии приняли участие в играх турнира. В общей сложности участники из разных городов общими усилиями собрали более 20 тонн мусора, часть которого была отправлена на дальнейшую переработку.

Михаил Дуркин, глава Коалиции “Чистая Балтика”, отметил вклад “Чистых Игр” в охрану окружающей среды и объявил о том, что упомянет проект на заседании Хельсинкской комиссии [HELCOM] на следующей неделе.

Спикер из Дании, Юлия Уолман, представляющая Совет Министров Северных Стран, поздравила игроков и организаторов с успешным завершением Кубка и рассказала о значимости работы проекта:

“Сотрудничество международных экологических организаций вносит большой вклад в зеленое устойчивое развитие нашего региона”.

Глава “Зеленого движения Латвии”, Янис Матулис, отметил работу волонтёров, присоединившихся к Кубку:

“Несколько стран одновременно работали активно, слаженно, и, должен отметить, очень профессионально. Мы получили отличный результат!”

К прямому эфиру также подключилась комик из проектов на ТНТ и Stand-Up Club #1 Вера Котельникова. Она пошутила на тему пластиковых трубочек и чрезмерного потребления.

“В следующем году я присоединюсь уже в качестве участника!” – добавила Вера.

На онлайн-трансляции были торжественно объявлены победители Кубка Чистоты Балтийского моря 2021. Первое место заняла команда “Kartupe i” из города Валмиера, Латвия. Победительница поделилась своими впечатлениями: “Наша команда состояла всего из 4 человек: двое взрослых и двое детей. Мы хотели выиграть, и собирали все, что видели, чтобы успеть собрать больше, чем другие команды. Мы очень рады этой победе, и хотим поблагодарить вас за такую возможность. Мы точно сможем присоединиться и в следующей году!”. Второе и третье место заняли команды “Лемминги” и “Х-team” из Белоруссии и России соответственно.

Проведение Кубка Чистоты Балтийского моря уже давно стало традицией для петербургского проекта “Чистые Игры”. В этом году помимо России в соревнованиях принимали участие Польша, Латвия, Финляндия, Дания, Эстония, Литва и Беларусь. Игры стартовали во Всемирный День Чистоты и продлились целую неделю.

ДоброволецБИЗНЕС-ПРЕСС