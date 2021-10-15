Министры экологии стран Балтии рассмотрят включение методики "Чистых Игр" в план по защите морской среды Балтийского моря

Проведение Кубка Чистоты Балтийского моря уже давно стало традицией для петербургского проекта “Чистые Игры”

Михаил Дуркин, глава Коалиции “Чистая Балтика” принял участие в онлайн-награждении победителей турнира “Чистых Игр”, где поделился своим намерением включить методику проекта в план по защите морской среды Балтийского моря на заседании Хельсинкской комиссии [HELCOM] на следующей неделе:

“Министры экологии примут обновленный план по защите морской среды Балтийского моря. Ваш проект безусловно в него включен!”

11 октября состоялась онлайн церемония награждения победителей ежегодных соревнований по расчистке природных территорий от мусора – Кубка Чистоты Балтийского моря. В этом году жители 8 стран Балтии приняли участие в играх турнира. В общей сложности участники из разных городов общими усилиями собрали более 20 тонн мусора, часть которого была отправлена на дальнейшую переработку.

Михаил Дуркин, глава Коалиции “Чистая Балтика”, отметил вклад “Чистых Игр” в охрану окружающей среды и объявил о том, что упомянет проект на заседании Хельсинкской комиссии [HELCOM] на следующей неделе.

Спикер из Дании, Юлия Уолман, представляющая Совет Министров Северных Стран, поздравила игроков и организаторов с успешным завершением Кубка и рассказала о значимости работы проекта:

“Сотрудничество международных экологических организаций вносит большой вклад в зеленое устойчивое развитие нашего региона”.

Глава “Зеленого движения Латвии”, Янис Матулис, отметил работу волонтёров, присоединившихся к Кубку:

“Несколько стран одновременно работали активно, слаженно, и, должен отметить, очень профессионально. Мы получили отличный результат!”

К прямому эфиру также подключилась комик из проектов на ТНТ и Stand-Up Club #1 Вера Котельникова. Она пошутила на тему пластиковых трубочек и чрезмерного потребления.

“В следующем году я присоединюсь уже в качестве участника!” – добавила Вера.

На онлайн-трансляции были торжественно объявлены победители Кубка Чистоты Балтийского моря 2021. Первое место заняла команда “Kartupe i” из города Валмиера, Латвия. Победительница поделилась своими впечатлениями: “Наша команда состояла всего из 4 человек: двое взрослых и двое детей. Мы хотели выиграть, и собирали все, что видели, чтобы успеть собрать больше, чем другие команды. Мы очень рады этой победе, и хотим поблагодарить вас за такую возможность. Мы точно сможем присоединиться и в следующей году!”. Второе и третье место заняли команды “Лемминги” и “Х-team” из Белоруссии и России соответственно.

Проведение Кубка Чистоты Балтийского моря уже давно стало традицией для петербургского проекта “Чистые Игры”. В этом году помимо России в соревнованиях принимали участие Польша, Латвия, Финляндия, Дания, Эстония, Литва и Беларусь. Игры стартовали во Всемирный День Чистоты и продлились целую неделю.