Президент Казахстана объявил о старте десяти национальных проектов

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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении 10 национальных проектов, контроль над исполнением указа возложен на администрацию президента. Тезис о необходимости перехода на национальные проекты прозвучал в прошлогоднем Послании главы государства народу Казахстана, в котором Токаев заявил: «Следует прекратить подготовку государственных программ с большим количеством показателей и индикаторов. Пора перейти на формат лаконичных национальных проектов, понятных всем гражданам. В качестве целеполагания следует определить главенство результата над процессом».

«Здесь и сейчас»

Нацпроекты станут магистральными направлениями развития Казахстана, затрагивающими важнейшие сферы деятельности государства и жизни общества.

Среди них – «Здоровая нация», «Сильные регионы – драйвер развития страны», «Образованная нация», «Зелёный Казахстан», «Технологический рывок за счёт цифровизации, науки и инноваций», «Духовное обновление нации».

В списке из десяти пунктов есть также направленные на повышение качества жизни граждан национальные проекты «Устойчивый экономический рост» и «Безопасная страна».

Указ президента подводит итог масштабной работы правительства Казахстана и экспертного сообщества. В апреле нынешнего года на заседании Высшего совета по реформам Касым-Жомарт Токаев заявил, что национальные проекты будут иметь приоритет при получении бюджетного финансирования, поскольку потребуют концентрации усилий и ресурсов «здесь и сейчас». «Важно иметь чёткую методологическую базу отбора проектов. Эта база должна учитывать комплексный социально-экономический эффект того или иного нацпроекта, быть понятной, и, конечно же, несубъективной», – сказал тогда Токаев.

Подготовка национальных проектов стала главное темой обсуждения на очередном заседании Высшего совета по реформам 1 июля. Их презентовал председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов, подчеркнув, что все проекты направлены на воплощение в жизнь Национального плана развития до 2025 года. Выступая на заседании, президент Токаев особо отметил, что «польза от реализации национальных проектов должна быть нацелена на обеспечение благосостояния наших граждан», и поручил установить жесткий контроль над расходованием средств, выделяемых на их реализацию.

На языке цифр

Министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев пообещал, что национальные проекты, которые будут реализованы в Казахстане до 2025 года, обеспечат экономический рост на уровне не ниже 5%. По его словам, эти проекты позволят повысить доходы населения на 27%, а доля малого и среднего предпринимательства в ВВП страны увеличится почти до 35%.

Руководитель российского информационно-аналитического центра TeleTrade Сергей Лысаков считает, что это «вполне реалистично» с учётом того, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП Казахстана сегодня составляет около 31%».

Проект «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» охватывает индустриально-инновационное развитие, развитие нефтегазохимического и энергетического комплексов, геологической отрасли, а также продвижение несырьевого экспорта. В рамках этого проекта к 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 5 нефтегазохимических заводов, запустить 418 индустриальных проектов, которые смогут увеличить объёмы производства и расширить номенклатуру товаров обрабатывающей промышленности.

Второй проект по развитию предпринимательства ставит задачу повышения доступности финансирования для субъектов предпринимательства и дальнейшее разгосударствление экономики.

Проект «Сильные регионы – драйвер развития страны» предусматривает модернизацию более 3,5 тыс. Сельских поселений до 2025 года, строительство 16 тыс. километров сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и строительство дорог.

Национальный проект «Технологический рывок за счёт цифровизации науки и инноваций» будет также реализован к 2025 году. Помимо прочего, он предполагает доведения экспорта казахстанских IT-услуг до уровня 500 млн долларов ежегодно.

«Сегодня мы рассмотрели национальные проекты, которые 24 сентября 2021 года концептуально одобрены главой государства на заседании Высшего совета по реформам. Национальные проекты разработаны в реализацию принятых в текущем году Общенациональных приоритетов, Национального плана развития и Стратегии национальной безопасности, – сказал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, выступая на заседании правительства. – Предусмотренные в национальных проектах мероприятия полностью соответствуют поручениям главы государства и задачам, поставленным в предвыборной программе партии Nur Otan».

Приоритетная задача национальных проектов – дальнейшее укрепление стабильности и конкурентоспособности экономики, решение важных задач по улучшению качества жизни населения. В целях достижения поставленных задач предусмотрено приоритетное финансирование национальных проектов за счёт бюджетных средств и частных инвестиций».