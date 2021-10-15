Филипп Киркоров посетил павильон «Нефть» на ВДНХ

Автор фото: Антон Плеханов

Павильон «Нефть» на ВДНХ привлекает внимание не только ученых и студентов нефтегазовых вузов. В один из выходных его гостями стали Филипп Киркоров с детьми – дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином, а также отец артиста и певец Бедрос Киркоров.

- Дело в том, что у нас в семье растет нефтяник, и он не хочет петь и выступать, он хочет поступать в университет нефти и газа имени Губкина, – сказал артист, имея в виду Мартина.

Киркоров был удивлен высочайшим технологическим уровнем экспозиции, которая сегодня не имеет аналогов. Здесь можно все узнать о зарождении, добыче и использовании нефти и убедиться в том, что она является важнейшим полезным ископаемым. Экспозиция расположена в четырех залах: «Человек и нефть», «История», «Технологии», «Наука», причем правила «руками не трогать» здесь не существует – посетителям не только можно, но и нужно все трогать, исследовать, нажимать кнопки.

Благодаря технологиям дополненной и виртуальной реальности, в процессах добычи нефти может принять участие каждый. Так, на буровом пульте можно с помощью джойстиков пробурить собственную нефтяную скважину – результат отражается на огромном экране.

- Пора завязывать с песнями. Надо стать нефтяником, поступить в Губкинский, пока возраст позволяет, надо что-то менять, - заявил певец после того, как была «извлечена» первая нефть на виртуальной скважине, которую посетители Павильона тут же окрестили именем Филиппа Киркорова.

Автор фото: Антон Плеханов

- Где такую скважину можно поставить? У нас в Мякинино можно? – пошутил он.

Не менее сильное впечатление павильон «Нефть» произвел на детей – Аллу-Викторию и Мартина.

Ребятам особенно понравился мотоцикл, на котором предлагают «погонять» прямо в зале – экран сбоку создает эффект движения, вентилятор генерит реальные потоки воздуха. А заодно и узнать, какие детали мотоцикла созданы на основе нефти: это, кстати, не только топливо, но и детали двигателя, корпуса, шины и даже краска.

Алла-Мария и Мартин также оценили очки дополненной реальности, с помощью которых можно увидеть нефтегазовый слой в недрах планеты.

И, конечно, «капсулу будущего» – мультимедийный лифт, где показаны процессы появления нефти, геологоразведки, бурения, переработки и создания топлива. Разработчикам удалось совместить здесь не только прошлое и современность, но и заглянуть далеко вперед.

«Мы как будто в Орландо, в Диснейленде. Капсулы, путешествия во времени – это же надо такое сделать! Как же здорово! – восхитился Филипп Киркоров.

По его словам, все члены семьи получили огромный объем новых знаний. Кстати, ученые говорят, когда информация подается не только традиционным аудиовизуальным путем, но и через кинестетику, ощущения, то она гораздо глубже и надежнее усваивается.

- Я много ездил, много видел, но было очень интересно побывать в этом образовательном, насыщенном месте. И стар, и млад, и звезды шоу-бизнеса – заинтересуется каждый. Все мы задавали вопросы, и Бедрос, и дети», - сказал Филипп Киркоров.

Павильон «Нефть» был открыт осенью 2019 года после масштабной реконструкции, проведенной при поддержке ЛУКОЙЛа. Несмотря на серьезную научную составляющую проекта, предполагалось, что контент должен быть доступен широкому кругу посетителей — от школьников до профильных специалистов.