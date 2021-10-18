Из-за парты - в бассейн: какими будут новые российские школы

Учиться в первую смену – комфортней для ребят и девчат, удобней для родителей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В российских школах наплыв учащихся. Сейчас школьников 17 млн, к 2024 году будет уже 18-19,5 млн. Учиться в первую смену – комфортней для ребят и девчат, удобней для родителей. Но чтобы учебных мест в первую смену хватало всем, нужно строить новые школы. Масштабный проект по созданию 1300 школ в регионах России Минпросвещения будет реализовывать при участии госкорпорации ВЭБ.РФ. "Комсомолка" разобралась в деталях и поговорила с учителями о том какой должна быть школа будущего.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОТСУТСТВИЕ БЮРОКРАТИЗМА

- Новые школы строят по совершенно другим технологиям, их здания приспособлены к современному учебном процессу. На мой взгляд, один из самых главных моментов должен быть в том, чтобы хватало кабинетов для дополнительных занятий или внешкольной работы. И еще очень важно, чтобы условия для детей были одинаковыми, или хотя бы близкими во всех школах. В больших городах, например, начали говорить о том, что у них интерактивные доски устарели, а в сельские школы цифровое будущее вообще еще не приходило! Хотелось бы, чтобы у всех школ страны был какой-то базовый уровень оснащения, равнозначные бытовые условия, что позволит сделать учебный процесс удобным и для учителя, и для ребенка. Радует, что на эту проблему обратили внимание, - поделилась мнением лауреат Всероссийского конкурса Учитель года-2018, учитель математики зеленчукской школы №1 (Карачаево-Черкесия) Юлия Капалкина.

Программа строительства новых школ - на особом контроле руководства страны. Большую часть работы по программе вместе с Минспросвещения будет вести ВЭБ.РФ. В зоне его ответственности - экспертиза и проработка проектов, поиск источников финансирования, привлечение частных инвестиций.

Директора и педагоги смогут расширить образовательное пространство. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как отметил на пленарной сессии Российской недели ГЧП (она проходила в Москве в начале октября) министр просвещения Сергей Кравцов, ВЭБ.РФ выступает с позиции социально ориентированных партнеров, которые смогут привнести все, что необходимо, но по тем или иным причинам еще не было в полной мере доступно раньше при строительстве школьной инфраструктуры, или применялось в единичных случаях.

- Без поддержки ВЭБ.РФ и поддержки других банков ничего бы не получилось. Мы будем расширять механизмы ГЧП и в работе над национальным проектом «Образование», и при реализации конкретных образовательных проектов и программ, - подчеркнул Сергей Кравцов.

Но, по словам министра, далеко не все чиновники оказались готовы к такой работе. Национальному институту развития - ВЭБ.РФ совместно с участниками банковского сообщества и экспертами «пришлось провести большую работу по подготовке кадров в регионах и муниципалитетах».

По словам руководителя пресс-службы Министерства просвещения Вадима Жильцова, «бюрократизм в схемах строительства школ в России свели к минимуму».

- Сделано все, чтобы директора учреждений могли расширить образовательное пространство, - подчеркнул Вадим Жильцов.

КОМФОРТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

В рамках проекта будут создаваться школьные места, которые должны полностью отвечать современным стандартам качественного образования. А это в первую очередь – образовательное пространство.

По мнению директора Ассоциации некоммерческих образовательных организаций регионов (АсНООР) России, академика РАЕН Александра Моисеева, самое важное в школе – ее внутреннее содержание.

- Наличие футбольного поля и бассейна – это, безусловно, хорошо. Но они не заменят учителя – от его отношения к работе зависит, какими вырастут дети. При этом у педагога не должно быть 30-40 учеников в классе. Должна быть возможность реализации индивидуального подхода в образовании, - сказал Александр Моисеев.

В новых школах будут бассейны, хорошие спортзалы, пространства для библиотек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я посещала зарубежные школы в разных странах. И самое сильное впечатление оставили финские и британские школы, - рассказывает лауреат Всероссийского конкурса Учитель года-2018, учитель английского языка уфимской гимназии №39 Эмма Сафиуллина, - В Финляндии это огромные, светлые здания, в которых дети чувствуют себя как дома. Например, там школьники снимают обувь при входе. И эта домашняя атмосфера чувствуется во всем. Детям предоставлена свобода выбора: ребенок может сидеть за партой, или на специальном коврике в конце класса. Учителя могут присесть рядом! Спортзалы большой площади и зонированы. Одни дети играют или бегают, другие занимаются чем-то более спокойным. Когда я это увидела, даже спросила – один ли это класс на физкультуре? Для всех детей - бассейн, занятия релаксацией.

В британских школах большая территория отведена под лаборатории, в которых дети занимаются физикой, химией, биологией. Отдельное здание – для занятий живописью, скульптурой и архитектурой. В каждой школе – хор, оркестр, театральный кружок. Созданы все условия, чтобы поддержать личностный рост ребенка со школьной скамьи. В наших частных школах такое тоже можно увидеть. Я думаю, все российские школы могли бы перенять такой опыт и не просто транслировать знания, а стать территорией, где царит атмосфера творчества и самореализации.

Каждая школа могла бы стать территорией, где царит атмосфера творчества и самореализации Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, одна из особенностей большого проекта по строительству школ, который идет при поддержке ВЭБ.РФ – внедрение лучших российских и зарубежные практики в организации многофункционального пространства для коллективных и творческих занятий. Среди конкретных элементов новых школ - бассейны, расширенные по своему функционалу спортзалы, пространства для библиотек, зоны отдыха для учащихся и педагогов, пространства для коллективных творческих и научных занятий. Особое внимание - созданию «доступной среды» - комфортных условия для детей с ограниченными возможностями.

ПРОЕКТЫ НОВЫХ ШКОЛ – В ЦИФРЕ И В ДЕЛЕ

Как рассказала исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ, генеральный директор ООО «ПроШкола» Алиса Денисова, на рассмотрении «ПроШколы» находятся более 200 заявок из 43 субъектов.

- Мы понимаем, что при таком объеме заявок требуется автоматизация, цифровизация и нормализация взаимодействия. Поэтому на прединвестиционной стадии мы планируем использовать цифровой проектный офис «РОСИНФРА».

По ее данным, с начала старта программы отобрано 74 проекта, до конца года рынок может прирасти 250-300 проектами.

Модель частно-государственного партнерства будет использоваться как при строительстве новых школ, так и при модернизации действующих учебных заведений, - отмечал ранее председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

- Такая модель позволит нам в короткий промежуток времени, не ожидая десятилетиями бюджетных возможностей, добиться совершенно другого качества, когда за 5-10 лет система образования будет полностью модернизирована. Сегодня другое время, другие скорости и амбиции»,- сказал Игорь Шувалов.