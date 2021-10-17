Главная подготовка для будущего первоклашки - много гулять и высыпаться

Эксперты объяснили, на чем сосредоточиться родителям будущих учеников в последний год перед школой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хорошо подготовить ребенка к школе вполне реально за год. И это разумнее, чем мучить ранним развитием. Рассказывая об этом, ведущие одной из сессий Московского международного салона образования (ММСО-2021), очень подбодрили пап и мам, переживающих за своих дошколят. Главное в подготовке — отнюдь не научить ребенка читать и писать.

Соблюдайте режим дня

- Избитое понятие, не заслуживающее особого внимания – так многие родители относятся к режиму дня. Ошибаетесь, это очень важно! – напутствовала Татьяна Филиппова - главный научного сотрудник Института возрастной физиологии РАО, соавтор пособий по подготовке детей к школе. - Недостаток сна и отсутствие прогулок может стать реальной причиной дезадаптации или трудностей в начале обучения.

Данные исследований института: школьники недосыпают минимум час-полтора, не успевают восстановиться, в итоге нарушается работа мозга, что ведет к нарушениям психического здоровья. А тянется все с домашних привычек. Недавно опросили родителей дошколят – анонимно, чтобы честно отвечали. Всплыл «криминал»: 14% пяти-семилетних детишек вообще не гуляют даже в выходные! Больше половины родителей проводят с ребенком на улице в будни меньше часа, а в выходные - не больше двух часов. Думаете, молодцы? Нет, потому что гулять с дошколенком нужно каждый день не меньше трех часов зимой, летом - как можно дольше, сказано в СанПинах.

А вот другие требования санврачей: общее время сна - 12-12,5 часов, из них 2-2,5 часа дневной. Ложиться спать нужно в 8-9 вечера. Прием пищи 4-5 раз в день. Так что налаживайте режим дня прямо сейчас, не откладывая на последний месяц перед школой. К слову, пять дней в садике ребенок живет по режиму, а дома в выходные как попало – не вариант.

Будите познавательный интерес

Ребенок должен хотеть учиться, получать новые знания, узнавать новое – один из главных критериев готовности к школе. Как же сделать так, чтобы захотел?

Считается, что познавательные процессы развиваются только когда дитя сидит за столом и учиться читать-считать-писать. На самом деле развитие происходит и во время прогулки, когда мама с ребенком обсуждают, какие вокруг деревья, цветы, чем они похожи и чем отличаются. И когда у ребенка спрашивают, какое сейчас время дня, пора года. Когда вместе накрывают на стол и проговаривают, чем завтрак отличается от обеда. Когда ребенку читают вслух книги и вместе их обсуждают.

- Наши дошколята плохо знают сказки, - упомянула Татьяна Филиппова еще одно исследование института. – «Колобка» все охотно пересказывали, а вот «Теремок» не помнят. Мы диву давались, слушая, как дети называли «Три поросенка» - даже «Сказкой про свинят». Родители оправдывались: мол, мы все это читали, но давно и уже подзабыли. А ведь это наш культурный код, должно быть в памяти.

Что еще поможет? Походы и путешествия всей семьей, экскурсии в музеи (во многих есть программы для дошкольников), на выставки, участие в городских мероприятиях, даже мультики (хорошие, само собой).

Рисуйте палочки и кружочки

А еще штриховки, линии – прямые и извилистые, овалы, разные узоры по образцу. Или дорисовки: вот кружочки, а ты преврати их в мордочки котиков, добавив ушки, глазки, усы. С этого специалисты рекомендуют начинать обучение письму. Получается? Теперь можно переходить к печатным буквам (прописные оставьте для школы). Причем очень важно написать образец и показать, из какой точки начинать выводить буковки и по какой траектории. Полезно не только писать, но и выкладывать буквы из пуговиц, желудей, стручков, скрепок.

Хорошо подготовить ребенка к школе вполне реально за год. И это разумнее, чем мучить ранним развитием. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проговаривайте звуки

Это важный этап перед тем, как начинать учиться читать, а потом, уже в школе, и грамотно писать: различать на слух звуки в словах – в начале, в конце, в середине, разделять слова на слоги, правильно ставить ударение. Хорошая практика – чистоговорки (ныть-нить, нос-нес, шнур-нюх и пр.), скороговорки, разучивание стихов и песенок.

Треть ребятишек приходят в первый класс с явными проблемами речевого развития. Многие не умеют составить предложение из 3-4 слов или рассказ по картинке, пересказать прочитанное, назвать отличия между предметами или классифицировать, отвечать на вопросы развернуто. У вас есть время потренироваться.

Учите спокойно реагировать на неудачи

- Кто-то плачет и расстраивается, если что-то не получается, другие проявляют агрессию – бросают игрушки, рвут неудачный рисунок, кричат: «Не буду больше это делать!». Нужно готовить ребенка к тому, что все ошибаются и что это нормально. Не критикуйте, а поддерживайте, мотивируйте: у тебя получится, давай еще попробуем. Следите за своим лицом. Даже просто удивленный взгляд, приподнятая бровь мамы – и ребенок сразу считывает негативную реакцию, теряет интерес.

Расскажите о том, что у вас в детстве плохо получалось и как вы с этим справились. А еще есть такая хорошая штука как детская йога, которую рекомендуют легковозбудимым деткам.

ВОПРОС РЕБРОМ

Когда отдавать в школу?

По закону, с 6,5 до 8 лет. Многие педагоги, психологи, нейрофизиологи сходятся во мнении: оптимально - в семь. Природой задумано, что именно к этому возрасту развиваются мозговые функции, которые позволяет ребенку не только успешно обучаться, но и высиживать 45 минут урока. Таких уроков, к слову, будет четыре каждый день - ваш точно справится? Подумайте, прежде чем подавать документы.

- Если у ребенка ослабленное здоровье, есть хронические заболевания, тоже лучше пойти в школу на год позже, - говорит специалист. - Да, болезнь не исчезнет, но ребенок станет старше, крепче, ему будет легче адаптироваться. Не стоит спешить, если у ребенка есть какие-то речевые проблемы, другие дефициты в развитии, требующие консультаций со специалистами.

Нужно ли водить на подготовку?

Около 70% родителей уверены: нужно, потому что во многих школах требуют уметь читать-считать и даже писать.

- Стандарт дошкольного образования не считает обязательным подготовку ребенка к школе, предусматривающую обучение письму, чтению, счету, - не раз поясняла в интервью директор Института возрастной физиологии Российской академии образования Марьяна Безруких, соавтор Татьяны Филипповой. - Школы проводят подготовительные занятия, чтобы присмотреть учеников и лояльных родителей, с которыми им потом проще будет работать. Да и родители зачастую выбирают школу не для ребенка, а для себя.

Хитрость это или нет, но многих детей на подготовку водят и платят за занятия 3-6 тысяч рублей в месяц.

- Нам было полезно, - рассказала kp.ru мама первоклассницы. – Маша непоседа, ей сложно концентрироваться, и на подготовке она приучалась к дисциплине, к тому, что нужно сидеть спокойно и слушать учителя. Читает она с трудом, как и многие ее одноклассники, но это не беда: научатся. Главное - ходит в школу с удовольствием. Домашних заданий еще нет, оценок тоже. А каждая пятая неделя у первоклашек – каникулы.

- Наш воспитатель сказала, что в плане навыков от подготовки большой пользы нет: все, что нужно, дети проходят в подготовительной группе, по той же программе, - добавила другая мама будущей первоклашки. – Но мы ходим, потому что дочка очень робкая. А еще подготовку ведет хорошая учительница, которая в следующем году набирает первый класс. Хотим попасть именно к ней.