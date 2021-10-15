В Британии неизвестный зарезал депутата-консерватора в церкви

В Великобритании после многочисленных ножевых ранений, полученных в результате нападения, скончался депутат парламента королевства, член Консервативной партии Дэвид Эмесс. Фото: PA Wire/ТАСС

В Великобритании после многочисленных ножевых ранений, полученных в результате нападения, скончался депутат парламента королевства, член Консервативной партии Дэвид Эмесс.

Смерть наступила после того, как неизвестный несколько раз ударил его ножом во время встречи с избирателями, проходившей в приемной депутата, которая располагается в методистской церкви Белфэйрс в городе Ли-он-Си (графство Эссекс).

Эмесс некоторое время был в сознании, в город был направлен вертолет скорой помощи, но 69-летний депутат скончался.

Смерть наступила после того, как неизвестный несколько раз ударил его ножом во время встречи с избирателями Фото: REUTERS

Полицейские подтвердили, что арестовали нападавшего. Это 25-летний молодой человек, имя которого пока не называется. Стражи порядка считают, что он действовал в одиночку. В настоящий момент следователи выясняют мотивы его действий.

В Соединенном королевстве это не первый случай убийств народных избранников: в 2016 году неподалеку в Западном Йоркшире была застрелена 41-летняя депутат от партии лейбористов Джо Кокс.