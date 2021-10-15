В Ленинградской области усилили антиковидные меры: что нужно знать жителям региона и туристам?

В Ленинградской области усилены коронавирусные ограничения. Они действуют и для жителей региона, и для туристов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ленинградской области с 15 октября усилены «антиковидные» меры. Губернатор Александр Дрозденко подписал постановление, которое переводит кинозалы, театры, бассейны и фитнес-клубы на работу по QR-кодам. Ограничения коснутся не только жителей региона. В Ленинградскую область традиционно приезжает много туристов – полюбоваться средневековым Выборгом или дворцами Гатчины. Что нужно знать, планируя путешествие в этот регион?

ПОЧЕМУ В ЛЕНОБЛАСТИ УСИЛЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ?

С сентября эпидемиологи отмечают в регионе рост заболеваемости коронавирусом. И каждую неделю число больных продолжает увеличиваться. Например, за первую неделю октября прирост составил 5,36% - по словам главного санитарного врача региона Ольги Историк, это достаточно большой процент. Прививки от COVID-19 сделали 35,7% жителей области. Этого недостаточно для создания коллективного иммунитета (для него должно быть вакцинировано не менее 60%). Чтобы остановить распространение инфекции, региональные власти решили усилить ограничения.

- Моя задача, как губернатора, обеспечить безопасность жителей, - рассказал глава Ленобласти Александр Дрозденко. - Это можно сделать тремя путями. Первый – локдаун, то есть закрытие всех учреждений, общественных организаций, всего. Но это не выход из ситуации: если люди не получают коллективный иммунитет, локдаун – это путь в никуда. Дальше опять пойдет рост заболевания. Вторая возможность прекратить рост – набраться терпения и дождаться, когда проснется сознательность, когда люди привьются или переболеют. Это тоже не вариант – из-за высокой смертности. Другая беда – огромная нагрузка на здравоохранение. Мы уже отвлекли больше двух тысяч коек. А это значит, что две тысячи людей с другими заболеваниями также попадают в категорию риска.

И третий вариант – компромиссный. Речь о введении точечных ограничений, которые стимулировали бы людей либо вакцинироваться, либо контролировать свое здоровье. Мы не закрыли места массового скопления людей, потому что это удар по бизнесу. Работайте – но безопасно. Из всех вариантов, которые сегодня вводятся в стране и Европе, область взяла самый лайтовый вариант. Но сегодня либо жизнь, либо жесткие решения.

В Ленинградскую область традиционно приезжает много туристов – полюбоваться средневековым Выборгом или дворцами Гатчины. Фото: Олег ЗОЛОТО

ГДЕ ПОТРЕБУЕТСЯ QR-КОД?

С 15 ноября жители и гости региона смогут попасть в театры, кинотеатры, концертные площадки, ночные клубы, цирки, бассейны и в фитнес-клубы только предъявлении QR-кода. Электронный код, полученный через портал госуслуг, подтверждает, что человек прошел вакцинацию либо за последние шесть месяцев переболел коронавирусом. Вместо QR-кода можно предъявить отрицательные результат ПЦР-теста, полученный не позднее, чем за 72 часа. Справка с медицинским отводом от прививки не поможет: она не является документом, по которому вас смогут пропустить.

В торговые центры, магазины, аптеки можно пройти без QR-кода. Но на входе у вас измерят температуру. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

QR-код не требуется для того, чтобы зайти в магазины, торговые центры, аптеки, учреждения сферы услуг. По словам председателя областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светланы Нерушай, в местах с большим числом посетителей достаточно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Кроме того, у каждого посетителя на входе измеряют температуру.

КАК ЗАСЕЛЯЮТ В ГОСТИНИЦЫ?

Клиентам отелей и гостевых домов на территории Ленинградской области необходимо иметь QR-код либо ПЦР-тест давностью 72 часа. Если ни того, ни другого у постояльцев нет, перед заселением в гостиницу можно сделать экспресс-тест на COVID-19.

ПОТРЕБУЕТСЯ ЛИ QR-КОД ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ МУЗЕЯ?

Нет, в музеи пускают без QR-кодов. Но есть нюансы. Ленинградская область в зависимости от эпидемиологической ситуации разделена на зоны, и в каждой из них музеи работают по особым правилам. В «красной» зоне экскурсию на открытом воздухе могут посетить до 20 человек, в помещениях - не более одного человека на 7 квадратных метров. В «желтой» могут находиться до 25 человек на улице, а в помещении - не более одного посетителя на 4 квадратных метра. Собираясь в музей, лучше заранее уточнить условия посещения по телефону или на сайте учреждения культуры.

Для прохода в музеи QR-код не требуется. Но могут быть ограничения по числу посетителей. Фото: Иван МАКЕЕВ

НУЖЕН ЛИ QR-КОД В КАФЕ И В РЕСТОРАНАХ?

Нет, в заведения общественного питания доступ свободный. При этом необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

БУДУТ ЛИ СПРАШИВАТЬ QR-КОД У ДЕТЕЙ?

Нет. Все ограничения касаются только людей старше 18 лет. Однако подросткам и молодым людям лучше иметь при себе документ, подтверждающий несовершеннолетний возраст – его могут спросить на входе.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ В РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ?

Главное требование для предприятий, в том числе и для сферы услуг – обеспечить безопасность клиентов. Поэтому с 15 ноября 100% сотрудников предприятий любой формы собственности должны быть вакцинированы, либо иметь справку о перенесенном за последние полгода заболевании, медотвод или отрицательный ПЦР-тест (его необходимо обновлять каждые 72 часа). Если ни одно из этих требований не соблюдается, сотрудник должен быть переведен на удаленную работу.