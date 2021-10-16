США планируют открыть границы только для привитых туристов

Сертификат о вакцинации необходимо будет предъявить перед посадкой в самолет Фото: REUTERS

В США уточнили порядок въезда в страну иностранных туристов. По требованию федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний )ЦПКЗ), с 8 ноября 2021 будут открыты границы для беспрепятственного въезда иностранных граждан, привившихся одной из вакцин, утвержденных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) либо одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

– Для въезда в Соединенные Штаты в список принимаемых вакцин будут входить одобренные FDA или входящие в список ВОЗ для экстренного применения, – приводит The New York Times сообщение, распространенное ЦКПЗ.

В настоящее время FDA официально разрешило применение вакцин, выпускаемых компаниями Pfizer и BioNTech, Moderna, а также Johnson & Johnson. ВОЗ, помимо перечисленных, для экстренного применения одобрило британско-шведскую AstraZeneca, индийский Covishield, и китайские разработки компаний Sinovac Biotech и Sinopharm.

Сертификат о вакцинации необходимо будет предъявить перед посадкой в самолет, а по прибытии на территорию США всем иностранцам в течение трех дней необходимо будет пройти тестирование на коронавирус.

Последняя прививка должна быть сделана как минимум за две недели до полета.

Ни одна из российских вакцин не попала ни в первый, ни во второй список. Таким образом, туристам из России попасть в Соединенные Штаты будет крайне проблематично.

Российский фонд прямых инвестиций подал заявку в ВОЗ на регистрацию «Спутника V» еще год назад, однако летом выяснилось, что к одному из предприятий-производителей вакцины «возникли вопросы». По утверждению российской стороны, все проблемы устранены и на данный момент регистрации препарата ничто не мешает. В ВОЗ на этой неделе заявили, что возобновление рассмотрения вопроса ожидается в ближайшем будущем.

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