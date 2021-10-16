В США пользователи соцсетей испугались сообщений о насильной отправке всех невакцинированных на остров Фиеста

Люди испугались, что подобные «идеи» могут быть реализованы не только в Калифорнии Фото: REUTERS

Пользователи соцсетей из США наперебой делятся информацией: на острове Фиеста близ Сан-Диего якобы будет создана резервация, куда начнут насильно свозить горожан, отказавшихся от прививки от коронавируса.

Фейк был опубликован на сайте издания San Diego Reader. В публикации автором идеи о создании резервации назвали главного инспектора здравоохранения Сан-Диего Винифреда Вутана.

В качестве обоснования позиции Вутана приводится исторический факт о создании в 1865 году на одном из гавайских островов самой большой в мире колонии прокаженных для того, чтобы защитить от страшной болезни других жителей.

Издание пишет, что смотрящий за здоровьем жителей калифорнийского города предложил создать подобную резервацию на острове Фиеста, рядом с Сан-Диего.

По сути, Фиеста является полуостровом, поскольку соединена с материковой часть перешейком, и представляет собой искусственное насыпное сооружение, созданное в качестве места отдыха.

- Начиная с 1 ноября, любой, кто не сможет доказать наличие прививки от COVID-19, будет доставлен в изолированное место на острове Фиеста и помещён там на карантин до тех пор, пока он не сделает свободный выбор, заключающийся в согласии на вакцинацию, чтобы вновь воссоединиться с цивилизацией, – якобы заявил инспектор, добавив, что власти города позволят жителям резервации лечиться у тех врачей, которые были уволены с работы из-за отказа пройти вакцинацию.

В Америке в связи с этой публикацией люди заметно всполошились, испугавшись того, что подобные «идеи» могут быть реализованы не только в Калифорнии. Причем некоторые из наших соотечественников даже стали в этой связи припоминать ГУЛАГ.

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