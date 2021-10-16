Британская королева полностью отказывается от алкоголя

Впереди у монарха очень насыщенный событиями ноябрь Фото: REUTERS

95-летняя королева Великобритании Елизавета II приняла решение полностью отказаться от употребления алкоголя – это продиктовано рекомендациями врачей, а также желанием монарха встретить свой предстоящий платиновый юбилей в наилучшей форме.

– Врачи недавно сказали ей, что отказ от алкоголя был бы полезен. Она приняла собственное решение полностью отказаться от алкоголя, но она никогда не пила много, – приводят слова источника британские издания.

Впереди у монарха очень насыщенный событиями ноябрь – климатический саммит в Глазго, а в следующем году Великобритания будет отмечать 70-летие восшествия Елизаветы II на престол.

В рамках празднования события у королевы намечено очень большое количество поездок как по Соединенному Королевству, так и по Европе.

Известно, что алкоголь никогда не был для королевы проблемой, однако она позволяла себе выпить немного сухого мартини перед обедом или пропустить рюмочку вечером.

Источники, близкие к королевской семье, утверждают, что коктейли для Елизаветы II ранее смешивал ее супруг Филипп, умерший весной этого года в возрасте 99 лет.

Предполагается, что это печальное событие также могло отразиться на решении королевы отказаться от употребления алкоголя, но официально об этом нигде не сообщается.

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