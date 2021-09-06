В Великобритании намекают о смене формы правления

Подданные ее величества не хотят видеть принца Чарльза следующим королем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дискуссия о том, что институт монархии уже давно изжил себя, дорого обходясь британским налогоплательщикам, в Соединенном королевстве длится не первый год. Сейчас она вспыхнула с новой силой, поскольку в СМИ просочились данные закрытых соцопросов: рейтинг доверия британцев к сыну королевы, принцу Уэльскому Чарльзу, который должен унаследовать трон, настолько низок, что основная часть жителей Альбиона готова вообще отказаться от института королевской власти, объявив Великобританию республикой.

Сторонники республиканской формы правления, отбросив все нормы приличия, теперь только и судачат о том, насколько похороны Елизаветы II и коронация нелюбимого Чарльза повлияют на настроения сограждан в свете долгожданной для многих смены формы правления. И дело вовсе не в личных качествах будущего короля. Британцев не устраивает сам факт передачи власти по наследству. «Не важно, насколько плохой принц Чарльз, или насколько низки его рейтинги сейчас. Он будет следующим главой нашего государства. И это проблема!», – объявила в Твиттере одна из самых массовых организаций республиканских организаций Republic UK.

Неутешительными для британской короны выглядят и результаты последних опросов: впервые за многие годы выборного главу государства готовы поддержать гораздо больше молодых британцев, нежели сторонников монархии.

Незыблемую когда-то почву под британским троном начало лихорадить уже давно. Развод принца Чарльза с Дианой, обвинения в связях с несовершеннолетними и в изнасилованиях, выдвинутые против принца Эндрю, бегство в США принца Гарри - вкупе с будущей коронацией нынешнего принца Уэльского все это может привести к исчезновению с карты мира еще одного королевства.