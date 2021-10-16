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Звезды16 октября 2021 14:47

У Константина Хабенского выросли рога

На Основной сцене МХТ им.Чехова состоится премьера спектакля «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена»
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Константин Хабенский не играл новых ролей на сцене Художественного театра семь лет

Константин Хабенский не играл новых ролей на сцене Художественного театра семь лет

Фото: Екатерина Цветкова

Эта не пьеса Григория Горина. Речь совсем не про то, о чем снял свой фильм Марк Захаров. Инсценировку к спектаклю написал режиссер Виктор Крамер при участии... Константина Хабенского. Хабенский же, разумеется, играет главную роль.

Как-то в поезде Виктор Крамер и Константин Хабенский разговаривали о том, какого персонажа хотели бы сегодня видеть на сцене. Было две кандидатуры: Дон Кихот и Мюнхгаузен. Выбрали второго.

Персонажи подаются совсем по-другому, это уже герои сегодняшнего дня

Персонажи подаются совсем по-другому, это уже герои сегодняшнего дня

Фото: Екатерина Цветкова

- За основу хотелось взять произведение Григория Горина «Тот самый Мюнхгаузен», но я пьесу посмотрел и понял, что там есть вещи, которые уже несколько устарели, - рассказал kp.ru режиссер. - Так позже появилась моя пьеса. Персонажи там «горинские», но подаются они совсем по-другому, это уже герои сегодняшнего дня.

«Питательной литературной средой» для „Врак“ стали: реальная жизнь барона Карла Иеронима Фридриха фон Мюнхгаузена; сами рассказы барона, частично записанные, частично сочиненные Рудольфом Эриком Распе и немецким поэтом Готфридом Августом Бергером; а так же труды Карла Лебрехта Иммермана и Генриха Теодора Людвига Шнорра, которые тоже посвятили свои произведения барону.

Поклонники артиста уверены - если играет Хабенский, то спектакль будет классный

Поклонники артиста уверены - если играет Хабенский, то спектакль будет классный

Фото: Екатерина Цветкова

Интерес к премьере большой. Во-первых, Константин Хабенский со времен «Контрабаса» не играл новых ролей на сцене Художественного театра. А уже прошло семь лет. Поклонники этого артиста уверены: «Если играет Хабенский, то спектакль будет классный. Хабенский - это успех». Во-вторых, есть ожидание, что это будет не только философское представление, но и зрелищное. Виктор Крамер руководит компанией, специализирующейся на организации развлекательных мероприятий. А для многих зрителей между театром и развлечение – знак равенства. Крамер участвовал в постановке знаменитого «Снежного шоу Славы Полунина», которое идет на российских и зарубежных площадках уже более 20 лет с огромным успехом.

Спектакль идет 4 часа с одним антрактом

Спектакль идет 4 часа с одним антрактом

Фото: Екатерина Цветкова

Кроме Хабенского, в спектакле заняты: Кристина Бабушкина, Надежда Жарычева, Михаил Трухин, Сергей Сосновский, Станислав Дужников, Надежда Калеганова и др.

Спектакль идет 4 часа с одним антрактом. Первые зрители, посмотревшие «Враки…» на прогоне, говорят, что на фильм Захарова постановка Крамера, действительно, совсем не похожа. Спектакль слишком философский (хотя и у Захарова не анекдот). Немного тяжеловесный, в меру (надеемся, что только в меру) непонятно, о чём. Сложный он и по физическим затратам артистов. Но есть интерактив со зрителями (артисты обращаются к публике, ходят по залу), что не позволяет заснуть. В любой момент в течение четырех часов тебя могут разбудить и призвать к взаимодействию.

16, 17, 21, 22 октября.

Цена билетов: 3000 – 15000 руб.

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