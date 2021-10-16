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Общество16 октября 2021 16:01

Подростки обсуждают важную для себя тему: Современный человек — какой он?

Представляем новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен»
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Представляем новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.

Тема нового выпуска «Современный человек — какой он?»

В эту субботу, 16 октября, на радио «КП» (97,2 FM) ребята обсудят, что является главной ценностью современной молодежи?

Ведущие программы: Иван Ковнацкий, Юля Голдовская, Анджелина Трошина

Помощник продюсера: Петр Безменов

Спикеры: дети и родители.

Сегодня в гостях: Карина Чижова кандидат педагогических наук, доцент, руководитель центра диагностики и психокоррекции Московского института психоанализа

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.

#ИнститутВоспитания #Институтдетства

Ссылка на все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен»:

https://radiokp.ru/podcast/nashe-vremya-ili-vzroslym-vkhod-vospreschen

ОбразованиеОбразование: Родительское собрание