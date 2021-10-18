Новую философию маркетинга обсудили на бизнес-конференции «День Бренда 2021»

Конференция «День Бренда 2021» прошла в офлайн-формате 12 октября под девизом «Созидание будущего. Философия нового маркетинга»

«День Бренда» — ежегодная профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным и инновационным темам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. Это диалог ведущих производителей товаров широкого спроса, рекламодателей, медиа и представителей государственной власти. Конференция организована Ассоциацией производителей фирменных торговых марок «Русбренд» при участии AdIndex, Mediascope и «Национального Рекламного Альянса» (НРА).

Конференция «День Бренда 2021» прошла в офлайн-формате 12 октября под девизом «Созидание будущего. Философия нового маркетинга». На мероприятии выступили более 120 спикеров из числа маркетологов крупнейших брендов и рекламных топ-менеджеров крупных компаний.

Конференция была разделена на четыре одновременных потока, включающих в себя дискуссионные и аналитические панели, обсуждения технологий и инноваций, презентации новых продуктов, разбор последних рекламных кейсов. Во время конференции участники сделали прогнозы, обсудили роль ТВ и ОТТ-видео, новые подходы в наружной рекламе, выходы рекламодателей на маркетплейсы и новые тенденции в маркетинге.

Посмотреть презентации участников можно в спецпроекте на AdIndex.ru.