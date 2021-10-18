Поговорим про одежду вместе с фиксиками!

Журнал — это отличная возможность встретиться с любимыми героями и узнать много нового и интересного

В октябрьском номере журнала «Фиксики» расскажем детям о том, что можно сделать со старой одеждой. В новой рубрике «Навстречу природе» поговорим об экологии, сегодня это одна из самых востребованных и популярных тем. Просто и доступно объясним про разумное потребление: почему старые и испорченные вещи нужно сдавать на переработку? Так вы дадите им шанс на вторую жизнь, и в результате на свет появятся новые хорошие тапочки, коврики или футболки, а также это благополучно влияет на природу.

Еще фиксики познакомят с традиционными нарядами разных цивилизаций, расскажут, из чего изготавливают различные ткани, научат полезным хитростям, как выводить пятна с одежды. Внутри ребят ждет увлекательная настольная игра! В ней поделимся, что такое одежда будущего и как она в дальнейшем будет работать.

Ну и конечно же, много интересных заданий, направленных на развитие логики и смекалки у ребенка. Причем эти задания подходят как для самостоятельного выполнения, так и для игры в компании.

Не пропустите следующий номер, в нем не менее интересные рубрики и тема!

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