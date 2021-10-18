Врач рассказал о зависти к России в развивающихся странах: У вас такая роскошь, своя вакцина

Прививку от коронавируса, которую можно сделать сейчас совершенно свободно, граждане делать не спешат Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость ковидом в России в последние дни резко возросла. Выросла и смертность от этой заразы. Заговорили об очередной, уже четвёртой волне пандемии. Притом прививку от коронавируса, которую можно сделать сейчас совершенно свободно одной из трех отечественных вакцин почти в любой точке страны, граждане делать не спешат. Почему?

Сайт KP.ru обратился за комментарием к Руслану Исаеву, президент Независимой Наркологической Гильдии и эксперту Общественной палаты.

- Вы как практикующий врач с многолетним стажем считаете прививку от ковида обязательной?

- Для меня это обязательно. У меня сейчас будет ревакцинация по срокам. Все мои ближайшие родственники привились. Когда пациенты глядят на меня, я часто слышу: «ты доктор, ты привился», значит, и мы тоже пойдем и сделаем укол. Я сделал прививку на рабочем месте.

- Давно?

- В феврале начал процесс. Сейчас нахожусь в процессе ревакцинации. Многие из моих подчиненных и партнеров поставили вакцину. Я делал специальные обращения в соцсетях. Проводил много разъяснительной работы весной-летом. Это моя общественная позиция как врача. Я много раз был за границей за это время, и видел, как это происходит у них.

- Вам в профессиональном смысле повезло?

- Я был за рубежом раз пять — и видел, как люди относятся там к вакцинации. После первой волны бывал. Очень по разному относятся в разных регионах.

- Разная степень ответственности?

- Есть развитые богатые европейские страны. Если речь о том, что происходит на севере и на северо-западе Старого Света —там люди в большинстве своем более дисциплинированы. А все то, что на юге — там менее ответственно.

- Они не спешат вакцинироваться, как и россияне?

- Вот именно! Возможно, это, в том числе, и влияние климата. На севере Европы те, кто раньше от гриппа вакцинировался, те и сейчас вакцинируются от ковида. Это касается и России. А те, кто и раньше к этому относился наплевательски, они и сейчас относятся к антиваксерам.

- Но большая часть Европы всегда была законопослушна. А что в других регионах?

- Меня больше поразило то, что происходит в развивающихся странах — там желание вакцинироваться большее, чем например в России. Они с завистью смотрят на нас.

- С завистью - почему?

- Они смотрят на Россию с завистью потому, что у нас вакцина есть, а у них нет. Они же в очереди стоят за ней! У вас такая роскошь, своя вакцина - думают десятки миллионов людей во всем мире.

- Звучат мнения, что государство проигрывает информационную борьбы в деле всеобщей вакцинации?

- Есть такое ощущение, но все же лучше поздно, чем никогда. Пора делать выводы. Что-то не просчитали, на что-то не то делали ставку. Значит, надо активне и боле продуманно агитировать. Но как, через кого агитировать?

- И через кого?

- Надо было делать ставку на лидеров общественного мнения. На авторитетов медицинского сообщества. На ученых, биологов, практиков.

- Так им вроде бы давали слово все последние полтора года?

- Надо было давать главные прайм-часы — не дурацким шоу, а вот таким разъяснительным программам предоставлять лучшее время. И привлекать лучших сценаристов, режиссеров, продюсеров. И вкачивать в это деньги. И делать это красиво и доступно, с привлечением медийных персон, которые, имеют свой «пандемийный» опыт. Которые активно передвигаются не только по стране, но и за рубежом.

- Многие медийные персоны в соцсетях сообщали, что они сделали прививку Спутником.

- Многие обеспеченные люди, насколько мне известно, слетали за границу и сделали себе прививку от Pfizer. Ставили и другие импортные вакцины. Но почему этой информации нет?

- Действительно, почему?

- Непонятно, почему известные личности не делятся этой информацией... Вообще, должен быть нацпроект вакцинации. Это касается и вовлеченности в него медийных людей.

- А вовлеченность врачей?

- И врачи очень многие — до 30% на ранних этапах не пропагандировали вакцины, мягко говоря.

- А грубо говоря?

- А грубо говоря они, наоборот, отговаривали от вакцинации. И внушали пациентам своим сомнения по поводу вакцинации. Приводили факты не своем благоприятные, якобы, по последствиям. А для широких масс это же было очень важно. Тут государству надо было с медперсоналом проводить активную работу. Семинары и лекции. Зачем мы стреляем из пушек по воробьям? Люди смотрят невнятные ролики, идут к врачу, а у одного врача-антиваксера может быть за смену несколько десятков пациентов. И все разваливается - вся пропаганда. Надо было антиваксеров во врачебном сообществе своевременно выявлять. И с ними вести разъяснительную работу.