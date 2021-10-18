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Общество18 октября 2021 17:15

Врач рассказал о зависти к России в развивающихся странах: У вас такая роскошь, своя вакцина

KP.ru обсудил с Русланом Исаевым, почему в России многие граждане упорно не хотят ставить «родные» вакцины
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Прививку от коронавируса, которую можно сделать сейчас совершенно свободно, граждане делать не спешат

Прививку от коронавируса, которую можно сделать сейчас совершенно свободно, граждане делать не спешат

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость ковидом в России в последние дни резко возросла. Выросла и смертность от этой заразы. Заговорили об очередной, уже четвёртой волне пандемии. Притом прививку от коронавируса, которую можно сделать сейчас совершенно свободно одной из трех отечественных вакцин почти в любой точке страны, граждане делать не спешат. Почему?

Сайт KP.ru обратился за комментарием к Руслану Исаеву, президент Независимой Наркологической Гильдии и эксперту Общественной палаты.

- Вы как практикующий врач с многолетним стажем считаете прививку от ковида обязательной?

- Для меня это обязательно. У меня сейчас будет ревакцинация по срокам. Все мои ближайшие родственники привились. Когда пациенты глядят на меня, я часто слышу: «ты доктор, ты привился», значит, и мы тоже пойдем и сделаем укол. Я сделал прививку на рабочем месте.

- Давно?

- В феврале начал процесс. Сейчас нахожусь в процессе ревакцинации. Многие из моих подчиненных и партнеров поставили вакцину. Я делал специальные обращения в соцсетях. Проводил много разъяснительной работы весной-летом. Это моя общественная позиция как врача. Я много раз был за границей за это время, и видел, как это происходит у них.

- Вам в профессиональном смысле повезло?

- Я был за рубежом раз пять — и видел, как люди относятся там к вакцинации. После первой волны бывал. Очень по разному относятся в разных регионах.

- Разная степень ответственности?

- Есть развитые богатые европейские страны. Если речь о том, что происходит на севере и на северо-западе Старого Света —там люди в большинстве своем более дисциплинированы. А все то, что на юге — там менее ответственно.

- Они не спешат вакцинироваться, как и россияне?

- Вот именно! Возможно, это, в том числе, и влияние климата. На севере Европы те, кто раньше от гриппа вакцинировался, те и сейчас вакцинируются от ковида. Это касается и России. А те, кто и раньше к этому относился наплевательски, они и сейчас относятся к антиваксерам.

- Но большая часть Европы всегда была законопослушна. А что в других регионах?

- Меня больше поразило то, что происходит в развивающихся странах — там желание вакцинироваться большее, чем например в России. Они с завистью смотрят на нас.

- С завистью - почему?

- Они смотрят на Россию с завистью потому, что у нас вакцина есть, а у них нет. Они же в очереди стоят за ней! У вас такая роскошь, своя вакцина - думают десятки миллионов людей во всем мире.

- Звучат мнения, что государство проигрывает информационную борьбы в деле всеобщей вакцинации?

- Есть такое ощущение, но все же лучше поздно, чем никогда. Пора делать выводы. Что-то не просчитали, на что-то не то делали ставку. Значит, надо активне и боле продуманно агитировать. Но как, через кого агитировать?

- И через кого?

- Надо было делать ставку на лидеров общественного мнения. На авторитетов медицинского сообщества. На ученых, биологов, практиков.

- Так им вроде бы давали слово все последние полтора года?

- Надо было давать главные прайм-часы — не дурацким шоу, а вот таким разъяснительным программам предоставлять лучшее время. И привлекать лучших сценаристов, режиссеров, продюсеров. И вкачивать в это деньги. И делать это красиво и доступно, с привлечением медийных персон, которые, имеют свой «пандемийный» опыт. Которые активно передвигаются не только по стране, но и за рубежом.

- Многие медийные персоны в соцсетях сообщали, что они сделали прививку Спутником.

- Многие обеспеченные люди, насколько мне известно, слетали за границу и сделали себе прививку от Pfizer. Ставили и другие импортные вакцины. Но почему этой информации нет?

- Действительно, почему?

- Непонятно, почему известные личности не делятся этой информацией... Вообще, должен быть нацпроект вакцинации. Это касается и вовлеченности в него медийных людей.

- А вовлеченность врачей?

- И врачи очень многие — до 30% на ранних этапах не пропагандировали вакцины, мягко говоря.

- А грубо говоря?

- А грубо говоря они, наоборот, отговаривали от вакцинации. И внушали пациентам своим сомнения по поводу вакцинации. Приводили факты не своем благоприятные, якобы, по последствиям. А для широких масс это же было очень важно. Тут государству надо было с медперсоналом проводить активную работу. Семинары и лекции. Зачем мы стреляем из пушек по воробьям? Люди смотрят невнятные ролики, идут к врачу, а у одного врача-антиваксера может быть за смену несколько десятков пациентов. И все разваливается - вся пропаганда. Надо было антиваксеров во врачебном сообществе своевременно выявлять. И с ними вести разъяснительную работу.

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