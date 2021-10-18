Презентация Apple: графическая станция в рюкзаке - новый MacBook Pro

Удивил длинный, нудный и с точки зрения дизайна скучно оформленный эпизод с графиками, рассчетами и техническими терминами, посвященный новым чипам M1 Pro и М1 Max Фото: REUTERS

Так бывает, когда тон задают технари. Им кажется, что нужно рассказать про каждый новый винтик и новую конфигурацию чипов на плате. Думаю, Стив Джобс не похвалил бы режиссеров нынешней презентации продуктов в штаб-квартире в Купертино.

Для яблочного гения главным были потребительские свойства создаваемой техники. Были времена, когда он требовал от инженеров создавать специальные головки для винтиков, которыми завинчивался корпус компьютера, чтобы внутрь никто без разрешения не залезал. Вы купили гарантированно современное, умное и надежное устройство. Пользуйтесь. Ничего улучшать не нужно – все, что можно было, уже сделали специалисты Apple.

Поэтому так меня и удивил длинный, нудный и с точки зрения дизайна скучно оформленный эпизод с графиками, рассчетами и техническими терминами, посвященный новым чипам M1 Pro и М1 Max, используемых в представляемых MacBook Pro. Мало того, о выдающихся достоинствах архитектуры процессоров разные специалисты повторяли одни и те же фразы еще и еще раз, словно сами себя в этом убеждали.

Джобс так бы никогда не сделал. А я знаю, что говорю: трижды бывал в Калифорнии на презентации новых продуктов Apple, когда Стив еще был жив. Главное, что старался донести главный яблочник: мы создали лучший на сегодня продукт, потому что… И дальше шло ясное и четкое для потребителя объяснение. Как смартфон или планшет, роутер или телеприставка сделает вашу жизнь интереснее, ярче, удобнее.

И в этом смысле про показанные ноутбуки было что рассказать и что показать. Потому что по сути (и это главное) - сконструированы мощнейшие графические станции. Даже сейчас такими параметрами может похвастаться не каждый настольный компьютер, которым пользуются профессиональные графики, дизайнеры, монтажеры видео и разработчики игр и приложений. А тут – взял под мышку или положил в портфель – и работай там, где удобно.

Почему такие мощные ноутбуки востребованы? Потому что все больше мы живем в мире видеообразов. Меньше текста – больше картинок. Сериалы снимают километрами, клипы – тоннами. Современному молодому человеку проще записать и смонтировать ролик для TikTok, чем писать эссе. Миллионы гигабайт контента производится каждую минуту. Или даже каждую секунду. Мир становится визуальным и виртуальным.

Посмотрим на самом деле, на что годны новые «прошки» (а их два – с 14-дюймовым дисплеем и с 16-дюймовым).

Итак, в новых ноутбуках 10-ядерный процессор в чипах M1 Pro и M1 Max позволяет обрабатывать изображение в программах монтажа видео чуть ли не в десять раз быстрее, чем в предыдущих «профессиональных» моделях. На них можно монтировать «тяжелое» видео, работать с анимацией, монтировать многоканальный звук. (Тут выдохнули монтажеры, вынужденные долго ждать, пока очередная сцена обработается)

Новый MacBook Pro 14 дюймов может без подзарядки воспроизводить видео до 17 часов (на 7 часов дольше по сравнению с моделью предыдущего поколения). А MacBook Pro 16 дюймов обеспечивает до 21 часа воспроизведения видео (на 10 часов дольше по сравнению с моделью предыдущего поколения).

В новых ноутбуках 10-ядерный процессор в чипах M1 Pro и M1 Max позволяет обрабатывать изображение в программах монтажа видео чуть ли не в десять раз быстрее, чем в предыдущих «профессиональных» моделях

При этом, если ноутбук не подключен к электрической сети, его производительность не снижается – в автономном режиме он такой же мощный, как и при подключении к розетке. А заряжается аккумулятор до 50% всего за полчаса. Это важная история, потому что больное место мощных ноутбуков – это батарея, которая зачастую быстро разряжается, а корпус заметно греется. Эти проблемы в новых «прошках» решены и на это было обращено особое внимание (вот тут на презентации было все правильно).

Про сам дизайн корпуса и подсвечивающуюся клавиатуру говорить не буду. Тут Apple традиционно в порядке.

Что еще важно для профессионального монтажа видео, обработки графики и фото: качество экрана. И тут дисплей Liquid Retina XDR соответствует тем возможностям, которые дает начинка ноутбука. Контрастность 1 000 000:1. Глубокий черный цвет, точная цветопередача. Настройки дисплея позволяют менять частоту обновления, что для некоторых задач бывает полезно.

При этом экран в 16-дюймовой модели на самом деле 16,2 дюйма. А в 14 дюймовой - 14,2 дюйма за счет того, что рамки стали еще тоньше.

Ну и большое количество портов и разъёмов позволяет подключать любую современную технику (есть даже слот для карты SDXC). Плюс, фронтальная камера камерой FaceTime HD 1080p с удвоенным по сравнению с прошлыми моделями разрешением. Микрофоны практически студийного качества со сниженным уровнем шума. И шесть динамиков в аудиосистеме.

Графическая станция в рюкзаке - новый MacBook Pro Фото: REUTERS

В общем, получилась универсальная машина для тех, кто работает со звуком и видео – дизайнеров, архитекторов, создателей подкастов и видео, музыкантов, фотографов, геймеров. Не говоря уже о том, что новая операционная система macOS Monterey оптимизирована под возможности чипов M1 Pro и M1 Max. А в машинах Apple союз железа и операционки важен, потому что дает максимальную отдачу по производительности.

Для справки: новый MacBook Pro 14 дюймов будет продаваться в России по цене от 189 990 руб. А MacBook Pro 16 дюймов - по цене от 234 990 руб. Для машин с такими без преувеличения выдающимися возможностями по нынешним временам цены вполне оправданные. Стационарные графические компьютеры стоят дороже.

PS. Нам показали ноутбуки для людей креативных. Можно было и презентацией покреативить. Я бы большую часть презентации посвятил не восхвалению элементов ноутбуков, а показал бы их возможности для различных потребителей. Как они облегчают и ускоряют работу специалистов. Графики и подробные технические характеристики можно было бы развернуть на официальном сайте Apple.

Apple показала наушники AirPods третьего поколения Фото: REUTERS

И на сладкое. Про наушники

Это уже устоявшаяся тенденция. Все больше людей предпочитают беспроводные наушники проводным. Удобнее. И – странное дело – не выпадают из ушей.

Вполне естественно, что стремящаяся к постоянным усовершенствованиям Apple показала наушники AirPods третьего поколения. В чем их фишки:

- поддержка пространственного аудио – наушники научились отслеживать движение головы,

- защита от пота и воды, можно тренироваться не боясь испортить,

- аудио можно слушать до шести часов и до 30 часов при использовании зарядного футляра,

- новый дизайн, позволяющий размещать устройство в ушной раковине еще более комфортно и надежно.

Цена в России 16 490 руб.