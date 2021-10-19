В Голливуде предотвращена крупнейшая за 128 лет забастовка

Требования профсоюза поддержали Стивен Спилберг, Джейн Фонда, Кристофер Нолан, Барри Дженкинс и многие другие звезды. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профсоюз работников театра, кино и телевидения, объединяющий более 60 тысяч человек, и Союз продюсеров заключили сделку, которая буквально в последний момент сорвала запланированную в Голливуде забастовку.

Члены профсоюза, объединяющего кроме прочих, звукооператоров, гримеров, художников-декораторов, работников сцены, требовали улучшения условий труда: введения обязательных перерывов на обед и предоставления достаточного времени на отдых между съемками сцен. Помимо этого, сотрудники стриминговых проектов настаивали на получении такой же заработной платы, как и работники телевидения.

Ранее стало известно, что переговоры между профсоюзом и продюсерами зашли в тупик, и тогда работники сцены объявили о предстоящей забастовке.

По мнению экспертов, событие могло стать не только самым масштабным за последние почти 130 лет, но и нанести серьезный ущерб владельцам телеканалов, поскольку принять участие в акции планировали члены съемочных групп ежедневных телевизионных шоу.

Детали сделки пока не разглашаются, кроме того, профсоюз еще должен будет проголосовать за подписание соглашения, однако известно, что на данный момент забастовка отменена, а требования профсоюза поддержали Стивен Спилберг, Джейн Фонда, Кристофер Нолан, Барри Дженкинс и многие другие известные в мире искусства личности.

– Это голливудский финал. Наши члены стояли твердо. Они крутые и сплоченные, – заявил президент профсоюза Мэтью Леб.