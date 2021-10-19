Британская королева Елизавета II ищет уборщицу

Королева Великобритании Елизавета II. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Букингемский дворец заявил о вакансии уборщицы (или уборщика) для наведения порядка на территории резиденции британских монархов.

Специалисту по чистоте предлагают работать от 20 до 40 часов в неделю за заработную плату 11300-22600 фунтов стерлингов в год соответственно (примерно 1,1 – 2,2 миллиона рублей).

В вакансии говорится, что человеку, претендующему на данную должность, придется много учиться.

В объявлении также сказано, что предыдущий опыт работы важен, но решающими при выборе кандидата станут внимание к деталям и стремление к порядку, поскольку работнику будет поручено самостоятельно следить за тем, чтобы помещения легендарного дворца выглядели наилучшим образом.

Основной задачей уборщицы станет наведение порядка в 775 комнатах дворца на территории 77 тысяч квадратных метров. Кроме того, работника могут периодически привлекать к проведению некоторых мероприятий.

Согласно данным популярного портала по поиску работы Reed.co.uk, зарплата дворцовой уборщицы далеко не королевская – в среднем в Лондоне они получают около 29 тысяч фунтов в год. А если учесть, что уборщице во дворце иногда придется трудиться в вечернюю смену м периодически выходить на работу в праздничные дни – конкурс на замещение вакансии вряд ли будет слишком большим. Прием заявок продлится до 20 октября.