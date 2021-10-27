«Зеленое» строительство в Москве: Газоны на крышах и «умный» снос пятиэтажек по реновации

Строительство жилья, офисных и торговых объектов с использованием «умных» технологий в Москве остается в тренде последние несколько лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Строительство жилья, офисных и торговых объектов с использованием «умных» технологий в Москве остается в тренде последние несколько лет. Несмотря на повышенную стоимость объектов с «зеленой» начинкой спрос на них сохраняется. Ведь, как показывает практика, вложения за счет использования инновационных материалов и технологий вскоре окупаются.

Наверное, многие замечали появившиеся на фасадах домов таблички с буквами А или Б. Часто это не обозначения корпусов, а показатель энергоэффективности сооружения, его экологичности, образец «зеленого» строительства. Сегодня под этими словами понимают технологию возведения и эксплуатации зданий с минимальным воздействием на окружающую среду. Архитекторы добиваются такого результата с помощью эффективного и продуманного использования материалов, энергии, пространства и экосистем зданий в целом.

СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ В ПАРКЕ «ЗАРЯДЬЕ» И ШКОЛА С МИНИ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ

Рынок «зеленого» строительства в столице сегодня развивается активно. Экологичные решения, которые предлагают девелоперы, привлекают внимание горожан. Растет спрос на жилье и офисы, построенные по «зеленым» стандартам. «В Москве уже эксплуатируется более 200 зданий с современными энергоэффективными решениями, основанными на использовании возобновляемой нетрадиционной энергетики», - рассказали в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

За примерами далеко ходить не надо. Среди ноу-хау - технология Box-in-box в бизнес-центре «Амальтея» в инновационном центре Сколково. В уникальном здании площадью 78 000 квадратных метров, не имеющем аналогов в России, стены и окна офисных помещении выходят в пространство атриума. В нем запроектирован гибкии температурныи режим, которыи задан не жестко, а переменно в зависимости от сезона. Частично здание использует пассивные технологии накопления солнечнои энергии за счет остекления и теплоемкости конструкции . Фактические затраты на энергопотребление снизились на 40% - с 78,6 до 47,2 миллиона рублеи в год.

Еще один уникальный проект «зеленого» строительства - природно-ландшафтный парк «Зарядье». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще один уникальный проект «зеленого» строительства - природно-ландшафтный парк «Зарядье». Дело тут не только в сотнях видов растений, украшающих зону отдыха. Специалисты создали купол со сложнои геометриеи , который частично накрыл летнии амфитеатр и сад на крыше филармонии. В него встроены 324 солнечных модуля общеи мощностью около 40 кВт. Энергия, производимая при помощи солнечных батареи , используется для бесперебойного обеспечения работоспособности всех систем самого сооружения. За время эксплуатации предотвращен выброс 42 тонн углекислого газа, что эквивалентно посадке 50 деревьев.

Среди общественных зданий выделяется школа № 2030 в центре столицы на Пресне с собственной интерактивной мини-электростанцией. Учебный корпус оснастили энергосберегающим оборудованием - от датчиков движения и светодиодных светильников до автоматизированного узла управления в здании. В итоге затраты на присоединение здания к городским сетям были снижены более, чем на 0,3 миллиона рублеи . Эти и многие другие образцы «зеленого» строительства в городе проанализированы экспертами Национального исследовательского университета (НИУ) по заданию Департамента природопользования и охраны окружающеи среды Москвы. Во время мониторинга энергетическои и экологическои эффективности «зеленых» здании и сооружении были изучены 50 объектов в московском регионе.

- Москва последовательно и динамично движется по выбранному маршруту устойчивого сбалансированного развития, осваивая разные механизмы и способы этого движения, - сказал Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. - «Зеленое строительство» – один из таких механизмов реализации экологически ответственной политики мегаполисов. Разнообразные объекты «зеленого строительства» в столице демонстрируют разные энергетические и экологические эффекты. В их числе деловые и общественные здания, офисные комплексы и учебные заведения, жилые дома и объекты инфраструктуры. Разнообразие применяемых решений в какой-то степени затрудняет выработку универсальных рецептов «экологичности» зданий и сооружений, но, тем не менее, дает нам достаточно полную картину для дальнейших действий.

По его словам, мониторинг «зеленого строительства» в Москве выявил немало интересного и заставил обратить внимание на новые стороны этой проблемы. Глава департамента назвал важные приоритеты для дальнейшей работы.

- В первую очередь, это координация действий инвесторов, городских служб, проектировщиков и эксплуатантов «зеленых» и энергоэффективных комплексов, - отметил Кульбачевский. - Во-вторых – обзор реальных успешных решений и «неудач», это позволит дать четкие ориентиры проектировщикам, предостеречь от слепого копирования зарубежных рекламных этикеток и проспектов. В-третьих – понимание необходимости перехода на принципы оценки жизненного цикла, чтобы увязать реализацию эффективных проектов и нормальную эксплуатацию сложных инженерных систем и оборудования.

МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ

Среди экологичных зданий в Москве есть и отмеченные на международном уровне. Например, вторая башня многофункционального комплекса «IQ-квартал» делового центра «Москва-Сити» сертифицирована по экологическому стандарту BREEAM In-Use 2015. Это означает включение здания в список мировых объектов-лидеров по таким показателям, как энергоэффективность, качество инженерных систем, качество проектирования и строительства. Здания, получившие сертификат BREEAM, экономно расходуют природные ресурсы при эксплуатации, не вредят окружающей среде и комфортны для находящихся в них людей. Такую сертификацию прошли многофункциональный комплекс HILL8 на проспекте Мира и офисный центр «K2 Бизнес-парк» на Калужском шоссе, где для экономии энергии по максимуму используется естественное освещение, а дополнительную подсветку обеспечивают светодиодные лампы.

Кстати, в мире построено более 120 тысяч зданий, сертифицированных по «зеленым» стандартам. По данным компании Knight Frank, в России большая часть зданий, имеющих какой-либо из экологических сертификатов, относится к офисам - 46% от общего количества «зеленых» зданий. На втором месте находится торговая недвижимость - 24%. Третье место по России занимают складские и индустриальные объекты - 15%. Примерно такая же статистика и в Москве, где офисы держат абсолютное лидерство с долей в 78%.

Среди экологичных зданий в Москве есть и отмеченные на международном уровне. Например, вторая башня многофункционального комплекса «IQ-квартал» делового центра «Москва-Сити» сертифицирована по экологическому стандарту BREEAM In-Use 2015. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

«Ошибкой считать, что зелёное строительство – это дорого, - отмечает Валерий Теличенко, президент Национального исследовательского университета «Московский государственный строительный университет», председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации в Москве. - Разумеется, первоначальные капитальные затраты возрастают, но затем они компенсируются достаточно быстро при эксплуатации – в первые годы, в зависимости от использованных технологий и типа здания».

По его словам, университетом проделана большая работа в области стандартизации зелёных технологий. В рамках деятельности Технического комитета по стандартизации ТК 366 «зелёные» технологии среды жизнедеятельности и «зелёная» инновационная продукция» НИУ МГСУ были разработаны первые национальные зелёные стандарты. Они были утверждены приказом Росстандарта 15 января этого года и вступили в действие с 1 февраля 2019 года.

Фото: stroi.mos.ru

ТРАВА НА ДОМЕ

В июне 2020 года в России вступил в силу национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58875-2020 «Озеленяемые и эксплуатируемые крыши зданий и сооружений. Технические и экологические требования». В столице у этого «зеленого» метода есть все шансы на реализацию.

В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы уже давно изучают успешный опыт других городов. Специалисты готовы дать москвичам рекомендации по проведению кровельного озеленения.

Хотя зелёные крыши обычно стоят в два-три раза дороже, чем традиционные, многие города осознают, что долгосрочные выгоды от их оборудования существенно перевешивают первоначальные расходы. Например, в Германии озеленены уже 14% всех городских крыш, а в некоторых городах мира обязанности по озеленению даже закреплены законодательно. Зелёные крыши являются обязательным требованием для каждого нового здания в Торонто, Чикаго, Штутгарте и Базеле. Они также становятся всё более популярными в США.

При этом во многих странах государство идёт навстречу сознательным застройщикам. Например, в Нью-Йорке и Лондоне и многих других городах есть программы, поощряющие установку зелёных крыш за счёт налоговых скидок.

В Москве, исходя из особенностей климата, идея изначально казалась трудновыполнимой. Ещё совсем недавно таких крыш в столице было всего несколько, но уже сейчас в этом направлении ведётся активная работа.

Недавние исследования урбанистов выявили возможность создания в Центральном округе альтернативных озеленённых пространств, по площади равных четырём паркам имени Горького. Урбанисты предлагают размещать на крышах места для занятий спортом, площадки для выгула собак, зоны отдыха и даже огороды.

При капитальном строительстве принятие решения об озеленении крыш находится в компетенции заказчика и проектировщика объекта, а при реконструкции - собственников зданий и сооружений. Для этого собственнику необходимо обратиться в Росреестр с запросом об изменении статуса крыши.

«Озеленение стен зданий (вертикальное озеленение) вполне возможно и в московском климате, но при ориентации на солнечную сторону дома, до определённой высоты и при соответствующем уходе и условиях содержания, - считают в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы. - Альтернативное озеленение может рассматриваться как эффективный механизм компенсационного озеленения взамен утраченных деревьев. Сейчас компенсация в Москве проводится традиционным способом - путем высадки растений в почву, но для территорий с плотной городской застройкой и большим количеством асфальта, где нет места для создания новых парков, скверов создание зеленых крыш может стать перспективным экологичным решением, которое кроме того будет «работать» на снижение городского «острова тепла» и решать проблему поверхностного стока».

При этом правительство Москвы стимулирует поиск инновационных решений для эколого-ориентированного развития городских территорий. Ежегодно проводится конкурс на соискание премий правительства Москвы в области охраны окружающей среды. По нескольким номинациям вручаются премии за лучшие проекты. Основная задача – поддержка общественных инициатив в области экологии и климата.

«Умный» снос пятиэтажек по программе реновации уже вовсю используется в разных районах столицы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЭКОЛОГИЧНО МЕНЯЕМ СТАРОЕ ЖИЛЬЕ НА НОВОЕ

«Умный» снос пятиэтажек по программе реновации уже вовсю используется в разных районах столицы. Например, по данным Стройкомплекса, после сноса одного пятиэтажного жилого дома серии 1-511 из четырех подъездов получается 9,5 тысяч тонн отходов. На переработку уходит до 100 процентов этого строительного мусора, в том числе даже цемент в железобетонных конструкциях. Его дробят в щебень разного размера, потом используют при прокладке, например, дорог. Такой щебень можно пустить на производство новых железобетонных конструкций, то есть перемешать его с новым бетоном.

При экологичном сносе с помощью современных технологий справляются даже с пылью. Ее ловят так называемой водяной пушкой, которую «питает» поливомоечная машина, создающая со скоростью 60 литров в секунду мелкодисперное облако. Вода становится преградой для пыли. За границы стройплощадки пыльное облако не разлетается. А грохот снижают с помощью специальных шумозащитных экранов, которые ставят с торцов дома, и за счет менее громкой строительной техники.