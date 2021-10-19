Путин попросил регионы научиться зарабатывать

Владимир Путин с губернаторами и министрами изучил транспортную стратегию до 2030 года. Фото: Евгений Паулин/ТАСС

Во вторник Владимир Путин с губернаторами и министрами изучил транспортную стратегию до 2030 года. Говорили не только о том, на что потратить деньги, но и как это сделать эффективно.

- Важно найти оптимальный баланс между расходами на новые стройки и на содержание инфраструктуры, чтобы у нас не получалось, как иногда бывает: разворачивают новые стройки, не завершая того, что уже начали, а деньги там пропадают, на незавершенных объектах, - заявил президент.

Министр транспорта Виталий Севельев с российским главой согласился, а потом все же рассказал о самой стратегии. За десять лет мобильность населения должна увеличиться на 80% - власти починят дороги, улучшат транспорт, и людям проще станет куда-нибудь поехать. Хоть на работу, хоть на отдых.

- К 2035 году 80% пассажиров смогут оплачивать проезд на пригородных, междугородних и международных перевозках при помощи биометрии, – пообещал Савельев.

А еще ускорится доставка посылок с Алиэкспресса – несырьевые грузы будут возить в 4 раза быстрее (до тысячи километров в день). Добиться этого хотят за счет тотального использования электронных документов.

На совещании больше всего споров было из-за денег: кому, сколько и на каких условиях дать. Глава Бурятии Алексей Цыденов пожаловался, что бедные регионы по-прежнему не могут позволить себе обновление общественного транспорта. Да, из федерального бюджета на это дают деньги, но в виде кредитов. А у многих субъектов и так неподъемные долги, и покупка условных автобусов просто окончательно разорит местную казну.

Первый зампред правительства Андрей Белоусов парировал, что регионы сами сделали свой общественный транспорт неокупаемым. «Сами же сначала все самые выгодные маршруты отдали частникам, а муниципалам оставили самые непопулярные. Теперь говорите: давайте развивать эти непопулярные маршруты. Конечно, деньги никогда не окупятся», - заметил чиновник.

Белоусов добавил, что страну ждет «болезненная работа по реструктуризации маршрутов». Другими словами, государство хочет вернуть себе маршруты общественного транспорта, которые приносят доход. «Иначе федеральными деньгами будет заливать дефицит средств, который сами себе и создали», - заявил первый вицепремьер.

В самом конце Путин согласился, что часто регионы сами не умеют пользоваться собственным же имуществом. Президент даже привел конкретный пример: одна компания в Выборге арендовала за 21 млн. рублей портовую инфраструктуру, а потом сдала ее в субаренду и заработала на этом уже 1,2 млрд. рублей.

- То есть, ей отдали за копеечки, а она сдает в субаренду и денежки зарабатывает. Если мы так будем хозяйствовать, то никаких федеральных денег не хватит, - заявил президент.