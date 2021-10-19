Шойгу анонсировал масштабный проект РГО: "Вокруг Северного полюса"

Сергей Шойгу анонсировал собравшимся лауреатам премии РГО новый проект Фото: Министерство обороны РФ

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу анонсировал собравшимся лауреатам премии РГО новый проект - путешествие "Вокруг Северного полюса".

- Мы сделаем, конечно, путешествие, но не по экватору, а вокруг Северного полюса, - сказал Шойгу в ходе церемонии вручения премии Общества, которая состоялась во вторник в Москве.

И предупредил, что "впереди много важных, нужных, интересных красивых проектов".

Шойгу напомнил гостям о предыдущих проектах: экспедициях по местам боевой славы на острова Шумшу и Матуа, большие экспедиции по исследованию морского дна, когда была найдена погибшая американская субмарина в районе Курил.

- Президент РГО вручил награду в номинации «Лучшая экспедиция по России» участникам проекта «Главный фасад России. История, события, люди» по итогам комплексных экспедиций Северного флота на архипелагах Арктики. Премия вручена старшему научному сотруднику лаборатории фундаментальных проблем экологической геофизики и вулканологии ИФЗ РАН Руслану Жосткову и старшему специалисту аварийно-спасательного отряда Северного флота капитан 2 ранга Денису Крецу, - сообщили в РГО.

Шойгу заявил, что поддержит проект реконструкции зимовочной станции в Антарктиде «Восток», которая была построена в 1957 году, а ее капитальный ремонт проводился в 1979 году. Известно, что инвестором этого проекта является российский предприниматель Леонид Михельсон.

Президент РГО также вручил специальные награды победителям Международной географической олимпиады 2021 года, которые дистанционно принимала Турция. Российские школьники по очкам заняли там первое место в общекомандном зачете и получили две золотые и две серебряные медали.