ФБР подтвердило обыск в вашингтонском доме Олега Дерипаски

О том, что Олег Дерипаска владеет особняком в престижном районе американской столицы, стало известно еще в 2017 году Фото: REUTERS

ФБР США подтвердило, что проводит обыск в вашингтонском доме российского бизнесмена Олега Дерипаски. В пресс-службе бюро заявили, что «следственные действия в доме предпринимателя».

В 2018 году Дерипаска и контролируемые им на тот момент компании были внесены в американский санкционный список, что автоматически блокировало все принадлежавшие им активы на территории США и запрещало бизнес с ними.

Позже предприниматель снизил свою долю в En+ Group и перестал управлять компанией через совет директоров, после чего минфин США исключил эту фирму и контролируемые ею «Евросибэнерго» и «Русал» из-за санкционного списка, оставив в нем самого Дерипаску и его холдинг «Русские машины».

О том, что Олег Дерипаска владеет особняком в престижном районе американской столицы, стало известно еще в 2017 году. Дом находится неподалеку от комплекса Военно-морской обсерватории США, на территории которой расположена официальная резиденция американского вице-президента. В этом районе также расположены комплексы многих иностранных посольств, включая российское.

В 2018 году Дерипаска и контролируемые им на тот момент компании были внесены в американский санкционный список Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Площадь вашингтонского дома Дерипаски составляет более 2000 кв.м., в нем – 7 спальных комнат. Особо отмечается, что потолок одной из гостиных украшает люстра, висевшая когда-то в Парижской опере.

Сообщалось также, что дом в Вашингтоне – не единственный объект недвижимости в США, принадлежащий Дерипаске. Он также владеет особняком, расположенным на Ист-сайде нью-йоркского Манхэттена, неподалеку от Центрального парка.