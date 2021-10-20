Дико, красиво: Фото нетронутой природы, которые вас удивят

«Слон в аквариуме» Адама Освелла, Австралия (победа в номинации «Фотожурналистика»). Фото: Adam OSWELL

Британский музей естествознания подвел итоги одного из самых престижных на планете фотоконкурсов дикой природы - Wildlife Photographer of the Year - 2021.

В этом году участников стало еще больше - 50 тысяч из 95 стран. Но, к сожалению, ни одна работа наших соотечественников призовые места не заняла. Хотя 2020-й, наоборот, стал триумфальным для России. Впервые в истории Гран-при взял русский фотограф с мировым именем, член жюри фотоконкурса РГО «Самая красивая страна» Сергей Горшков со снимком тигрицы, обнимающей дерево. Кроме того, два россиянина оказались лучшими еще в двух номинациях. Так что это вселяет надежду, что через год наши ребята снова себя покажут со снимками наших - ведь, по мнению того же Сергея Горшкова, Россия - самая неотснятая страна.

«Поцелуй рыб на Танганьике» Анхеля Фитора из Испании (победа в номинации «Портфолио»). Фото: Angel M.FITOR

«Лицом к лицу» Стефано Унтертинера из Италии (победа в номинации «Поведение млекопитающих»). Фото: Stefano UNTERTHINER

«Певчая птичка в подсолнухах» Андреса Бланко из Испании («Лучший молодой фотограф дикой природы»). Фото: Andres Luis Dominguez BLANCO

«Исцеляющее прикосновение общества» Брента Стиртона из ЮАР (победа в номинации «Фотожурналистика: история»). Фото: Brent STIRTON

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Транснефть» и «Комсомолка» продлили конкурс имени Василия Пескова

Распахни «Окно в природу»

С момента рождения пять лет назад первого конкурса «Транснефти» и «КП» в редакцию «Комсомолки» поступило свыше полутора тысяч очерков, рассказов, заметок, лонгридов и фотографий о природе от журналистов российских СМИ и блогеров. И так приятно видеть, что дело легендарного очеркиста и лучшего журналиста России живет и процветает.

Василий ПЕСКОВ

По многочисленным просьбам мы продлеваем V Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу».

География никак не ограничена - журналисты, писатели, блогеры, экологи, путешественники и фотографы могут жить в любой точке страны. Главное, чтобы их работы были опубликованы в печатных или электронных СМИ, а также в блогах в период с марта 2020 года по 5 июля 2021 года и в них чувствовалась такая сильная любовь к русской природе, чтобы ею прониклись читатели.

Главный приз - 100 тысяч рублей!

Работы принимаются до конца октября в электронном виде по адресу media@phkp.ru.

Подробнее условия конкурса - на kp.ru.