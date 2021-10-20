Спикер Cената Чехии заявил, что врачи признали президента страны недееспособным

Прогнозы медиков туманны Фото: REUTERS

Спикер чешского Сената Милош Выстрчил заявил, что президент страны Милош Земан, находящийся в госпитале, не способен исполнять свои обязанности по состоянию здоровья.

Выстрчил сослался на отчет врачей, якобы полученный им из медучреждения.

По словам политика, прогнозы медиков туманны, и существует большая вероятность, что Земан не сможет вернуться к управлению государством в течение ближайших недель.

– Нет другого выбора, кроме того, когда и как мы задействуем статью 66 Конституции, – заявил Выстрчил, прямо намекая на отстранение главы государства от власти.

77-летний президент Чехии был госпитализирован 10 октября. Согласно имеющейся информации, Земана поместили в отделение интенсивной терапии пражского Центрального военного госпиталя. Накануне госпитализации президент провел встречу с проигравшим выборы премьером Андреем Бабишем.

Официально диагноз Земана не называется. По заявлению чешских изданий, у президента - печеночная энцефалопатия – нарушение мозга, вызванное недостаточной работой печени. С весны этого года Земан передвигается в инвалидной коляске.

Так или иначе, но на сегодняшний день действующий президент Чехии не может принять участие в межпартийных переговорах и формировании нового правительства страны по итогам парламентских выборов, закончившихся как раз накануне его госпитализации.

Президента Чехии Милоша Земана правые силы в стране часто критикуют за пророссийские заявления. Он призывал снять санкции с России и ратовал за ее вступление в Евросоюз, выступал за поставку в Чехию вакцины «Спутник V» и ездил в Москву на парад 9 мая, а во время расследования дела о взрыве на складе боеприпасов во Врбетице критиковал версию о причастности российских спецслужб.

За это Земан заслужил прозвище «друг Путина». Однако реальная картина намного сложнее, чем кажется.

МОЛОДОЙ БУНТАРЬ

Можно было бы подумать, что 77-летний Милош Земан питает к России теплые чувства в силу советского воспитания и старческой ностальгии. Но это далеко не так. В школьные годы из-за своего реферата по запрещенной коммунистическими властями книге Карела Чапека «Разговоры с Масариком» руководство школы не рекомендовало Земана к поступлению в вуз.

Чтобы загладить ошибки юности, Земану потребовалось несколько лет, после чего он вступил в Компартию, но ненадолго. Из-за критики ввода войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году был лишен партбилета и фактически отлучен от большой политики.

ВАЕЛ ЧЕХИЮ В НАТО И ЕВРОСОЮЗ

Возвращение Земана состоялось в разгар Бархатной революции в 1989 году, после этого он плотно занялся политической карьерой. Апофеозом стала победа на выборах в 1998 году и кресло премьер-министра. За это время он смог обеспечить Чехии членство в НАТО (1999) и подготовить вступление страны в Евросоюз (2004). Поэтому, мало кто мог ожидать, что на старости лет Земан превратится в пророссийски настроенного чешского политика.

После проигрыша на выборах в 2002 году Земан покинул большую политику на семь лет. Он был убежден, что чешский истеблишмент предал его, лишив поста премьера и практически отправив на пенсию. Но в 2013 году Земан вернулся триумфатором, одержав победу на президентских выборах.

ГИБКИЙ ПРОГМАТИК

Несмотря на то, что президент в Чехии не обладает всей полнотой власти, а выполняет скорее представительские функции (эдакая английская королева), Земан пользуется доверием у населения, что подтверждается соцопросами. Дело в том, что Милош Земан - первый всенародно избранный президент Чехии. До этого главу государства избирал парламент.

Благодаря колоссальному политическому опыту и знаниям в социологии, ему удается чутко чувствовать настроения общества. Отсюда растут ноги у заявлений Земана о том, например, что Чехии не стоит ориентироваться только на Запад. Вопрос безопасности решен: страна и так находится в ЕС и НАТО, поэтому можно заняться диверсификацией доходов и развивать экономические отношения с Россией и Китаем.

Однако, назвать Земана откровенно пророссийским политиком нельзя. Он скорее расчетливый.

Так, говоря о проблеме Крыма, он заявил, что вопрос практически решён и России следует откупиться от Украины деньгами и нефтью с газом.

- Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну, - пояснял в 2017 году чешский президент, обращаясь к своему избирателю, который больше всего опасается полномасштабной войны в Европе.

Несмотря на то, что вся полнота власти в руках премьер-министра, Милош Земан не теряет своих позиций. Он высказывает свое мнение по каждому вопросу. Даже сейчас, после проведения парламентских выборов и выбора нового премьера, Земан перекраивает ситуацию под себя, оказавшись в больнице в момент подведения итогов голосования.

В ОБНИМКУ С ЗЕЛЁНЫМ ЗМИЕМ

Вместе с тем, у Земана действительно серьезные проблемы со здоровьем. Политик печально знаменит своей непреодолимой тягой к алкоголю и табаку. Журналисты неоднократно ловили его в нетрезвом виде на публике. Острословы подшучивали, что Земан избрал топливом своей предвыборной кампании бехеровку. Эти пристрастия и погубили здоровье чешского президента: он страдает невропатией ног и сахарным диабетом.

Как пишет чешская пресса, врачи Центрального военного госпиталя, куда был доставлен Земан, диагностировали у него печеночную энцефалопатию, которая могла быть вызвана циррозом печени и проявляется нарушением психо-неврологического поведения - дезориентация, спутанная и неразборчивая речь.