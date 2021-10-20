Видео 10-месячного малыша, мчащегося к холодильнику на головокружительной скорости, покорило TikTok

Ролик с шустрым малышом набрал почти 12 миллионов просмотров. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Про пользовательницу соцсети TikTok под ником ambyrnicole_ почти ничего не известно – у нее сравнительно не так много подписчиков. А из нескольких десятков роликов, выложенных на ее странице, можно понять, что это молодая мать двух детей-погодков.

И вот младший малыш, которому недавно исполнилось 10 месяцев, в один момент стал звездой Интернета: ролик с его участием стал вирусным, набрав на данный момент почти 12 миллионов просмотров.

На коротком видео запечатлен «забег» очаровательного маленького мальчишки: услышав хлопок двери холодильника, он мчится из другой комнаты на кухню.

Ходить 10-месячные детки самостоятельно еще не могут, вот и новоявленный герой TikTok бежит на звук, наверняка, ассоциирующийся у него с чем-нибудь вкусненьким, при помощи ходунков, что лишь еще больше умиляет зрителей.

Пользователи соцсетей щедры на комментарии:

- Будущая звезда легкой атлетики, настоящий бегун!

- Когда дело доходит до еды, многие бегут, сломя голову.

- Неужели, я тоже был таким?