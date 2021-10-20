Морской авиации России пришлось разворачивать бомбардировщики США

Заметив приближение российских самолетов, американские бомбардировщики начали процесс дозаправки в воздухе, при котором нельзя менять направление. Фото: Министерство обороны РФ

19 октября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе России четыре воздушные цели.

- Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы России в воздух были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота, - сообщили в Национальном центре управления обороной Минобороны России.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135 и сопроводили их над акваторией Черного моря.

Примечательно, что заметив приближение российских самолетов, американские бомбардировщики начали процесс дозаправки в воздухе, при котором нельзя менять направление. Собственно, они повторили трюк, который имел место неделю назад в акватории Японского моря, где большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" сопровождал эсминец "Chafee" (DDG 90) ВМС США не допустив его в залив Петра Великого.

Напомним, после полученного предостережения эсминец "Chafee", вместо изменения курса на покидание закрытого района, поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлету с палубы вертолета, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого. Только убедившись в решимости навала российского корабля, непрошенный гость изменил свой курс.

После разворота иностранных военных самолетов от Государственной границы России российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

В Минобороны подчеркнули, что нарушения Государственной границы России не было допущено, а полеты "российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".