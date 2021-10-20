В Оперштабе объяснили необходимость новых антиковидных мер в Москве

В столице с 25 октября вводят «домашний режим» для пожилых и возвращают удаленную работу для сотрудников предприятий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице с 25 октября вводят «домашний режим» для пожилых и возвращают удаленную работу для сотрудников предприятий. В Оперштабе прокомментировали ситуацию с коронавирусом и новые антиковидные меры.

- Ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается: впервые мы отмечаем высокий (30%-й) рост заболеваемости в течение пяти недель подряд, - сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

В столице за 1,5 года создали дополнительных 11 тысяч коек, из них 80% заняты. По статистике, в больницы попадают все чаще люди старшего возраста – именно они болеют с осложнениями. 86% умерших от ковида — пенсионеры. При этом из всех пенсионеров Москвы привита только 1/3.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановке в городе, были введены ограничительные меры.

- Москвичи старше 60 лет и жители с хроническими заболеваниями должны находиться дома с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года. А также работодателям необходимо перевести на «удаленку» не менее 30% сотрудников, - объяснила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы.

«Домашний» режим коснется ориентировочно 1,9 млн пенсионеров, освобождаются от ограничений только те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел в течение последних полгода.

На «удаленку» переводят и часть сотрудников предприятий – не менее 30% от общего числа работников. Выходить на работу смогут вакцинированные и переболевшие в течение полгода. Подтверждающим документом станет QR-код, который формируется автоматически в медицинской карте (получить код можно на специальном сервисе).

- Результаты анализов на антитела подтверждением служить не могут, - уточнили в Оперштабе.

В список работников, которых переведут на «удаленку», могут включить тех, кто находится в командировке или в отпуске.

За последние сутки в Москве выявлено 5847 случаев заражения коронавирусом, госпитализировано – 1529 человек.

Кстати

Пенсионерам, которых отправляют на «домашний режим», помогут с доставкой продуктов и лекарств?

- Да, соцработники будут помогать жителям старше 60 лет. Нужно оставить заявку оператору горячей линии — и соцработник им поможет.

Только цифры

- 1,9 млн пенсионеров отправятся на «домашний» режим,

- 135 тысяч пенсионеров из 3 млн переболели за последние полгода,

- 1 млн пенсионеров вакцинировались — их меры не коснутся.

Важно

Главный санитарный врач по городу Москве подписал постановление об увеличении количества вакцинированных сотрудников сферы услуг – должно быть 80% от общего числа сотрудников. Сделать прививки нужно до 1 января 2022 года.