Умер Владимир Лопатников, заслуженный тренер СССР по боксу

В 80-х Владимир Лопатников тренировал сборную Афганистана по боксу Фото: СОЦСЕТИ

В Москве скончался заслуженный тренер СССР по боксу, 84-летний Владимир Лопатников. Спортсмен ушел из жизни дома, в квартире на улице Маршала Катукова в Строгино. Тело мужчины обнаружила его дочь, Людмила Владимировна. Женщина сразу вызвала на место оперативные службы. Прибывшие медики уже ничем не могли помочь мужчине и только констатировали смерть.

«В квартире на улице Маршала Катукова было обнаружено тело 84-летнего Владимира Лопатникова. Предварительная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность. Мужчина скончался за два часа до прибытия экстренных служб. Каких-либо признаков насильственной смерти на теле пенсионера не обнаружено, порядок в квартире также нарушен не был.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины было направлено в морг, судмедэкспертиза установит точные причины смерти пенсионера.

Владимир Лопатников - мастер спорта и заслуженный тренер СССР по боксу. Всю свою жизнь мужчина посвятил спорту и обучению юных спортсменов. В 1987 году Владимир Александрович отправился в Афганистан, тренировать национальную сборную по боксу для участия в Олимпийских играх 1988 года в Сеуле. Однако, сборная по боксу на те игры так и не попала.