Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 октября 2021 17:00

Генеральный директор Макдоналдс в России Марк Карена принимает участие в благотворительном аукционе Meet for Charity

Самые популярные актеры и музыканты, самые титулованные спортсмены и самые успешные представители бизнес-сообщества - все эти люди объединились для достижения благородной цели
КомментироватьОставить комментарий(0)
Марк Карена.

Марк Карена.

Все эти люди объединились для достижения благородной цели. Аукцион Meet for charity даёт возможность любому человеку встретиться и побеседовать с людьми, добившимися серьезных успехов в жизни и профессиональной деятельности.

Победитель аукциона может задать участнику все интересующие вопросы и обсудить с ним самые насущные темы.

Хотели бы вы узнать, какие секреты тренировок помогают вашему кумиру в мире спорта? Или понять, что вдохновляет популярного певца на написание новых хитов? Подписать книгу у любимого автора? А может, вы хотите поделиться бизнес-идеями или предложить свой стартап человеку, управляющему транснациональной корпорацией?

И самое главное – делая любое из вышеперечисленного, вы ещё и поможете тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, ведь все сборы с аукциона идут на нужды различных благотворительных фондов.

Так вот сейчас вам предоставляется шанс, который бывает редко, иногда раз в жизни. Если вы начинающий бизнесмен, если у вас есть идеи, способные заинтересовать топ-менеджера самого высокого уровня – действуйте быстрее, ведь в аукционе Meet for charity принимает участие генеральный директор российского отделения самой известной в мире сети общественного питания Марк Карена.

Человек, который развивал бизнес в 20 странах на 4 континентах, человек, который может общаться на 6 языках, один из ведущих топов России по версии ИД «Коммерсантъ». Тему беседы вы определяете самостоятельно. И если ваша ставка по состоянию на 15:00 25 октября будет самой высокой – у вас появится возможность ухватить удачу за хвост и дать мощнейший импульс развитию вашего бизнеса. А ваш взнос за участие будет направлен на реализацию проектов Благотворительного Фонда «Дом Роналда Макдоналда», прежде всего на строительство нового Дома Роналда Макдоналда в Москве — уникальной семейной гостиницы при Детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой.

Проживание в «Доме Роналда Макдоналда» для семей будет бесплатным, а процедура заселения максимально упрощена. Ежегодно более 1500 семей из различных регионов России смогут не разлучаться на период лечения. Это уже второй подобный проект Благотворительного Фонда «Дом Роналда Макдоналда» в России. Первый Дом был открыт на территории ДРКБ МЗ Республики Татарстан в 2013 году.

БИЗНЕС-ПРЕСС