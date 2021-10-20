Генеральный директор Макдоналдс в России Марк Карена принимает участие в благотворительном аукционе Meet for Charity

Марк Карена.

Все эти люди объединились для достижения благородной цели. Аукцион Meet for charity даёт возможность любому человеку встретиться и побеседовать с людьми, добившимися серьезных успехов в жизни и профессиональной деятельности.

Победитель аукциона может задать участнику все интересующие вопросы и обсудить с ним самые насущные темы.

Хотели бы вы узнать, какие секреты тренировок помогают вашему кумиру в мире спорта? Или понять, что вдохновляет популярного певца на написание новых хитов? Подписать книгу у любимого автора? А может, вы хотите поделиться бизнес-идеями или предложить свой стартап человеку, управляющему транснациональной корпорацией?

И самое главное – делая любое из вышеперечисленного, вы ещё и поможете тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, ведь все сборы с аукциона идут на нужды различных благотворительных фондов.

Так вот сейчас вам предоставляется шанс, который бывает редко, иногда раз в жизни. Если вы начинающий бизнесмен, если у вас есть идеи, способные заинтересовать топ-менеджера самого высокого уровня – действуйте быстрее, ведь в аукционе Meet for charity принимает участие генеральный директор российского отделения самой известной в мире сети общественного питания Марк Карена.

Человек, который развивал бизнес в 20 странах на 4 континентах, человек, который может общаться на 6 языках, один из ведущих топов России по версии ИД «Коммерсантъ». Тему беседы вы определяете самостоятельно. И если ваша ставка по состоянию на 15:00 25 октября будет самой высокой – у вас появится возможность ухватить удачу за хвост и дать мощнейший импульс развитию вашего бизнеса. А ваш взнос за участие будет направлен на реализацию проектов Благотворительного Фонда «Дом Роналда Макдоналда», прежде всего на строительство нового Дома Роналда Макдоналда в Москве — уникальной семейной гостиницы при Детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой.

Проживание в «Доме Роналда Макдоналда» для семей будет бесплатным, а процедура заселения максимально упрощена. Ежегодно более 1500 семей из различных регионов России смогут не разлучаться на период лечения. Это уже второй подобный проект Благотворительного Фонда «Дом Роналда Макдоналда» в России. Первый Дом был открыт на территории ДРКБ МЗ Республики Татарстан в 2013 году.