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Политика20 октября 2021 16:45

Андрей Картаполов раскритиковал заявление Эрдогана о роли "горстки стран - победителей во Второй мировой войне"

Глава комитета Госдумы по обороне отметил, что в войне надо было выбирать правильных союзников
Александр КОЦ
Александр КОЦ
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По мнению Картаполова, Совет Безопасности ООН - это основной фактор стабильности в мире

По мнению Картаполова, Совет Безопасности ООН - это основной фактор стабильности в мире

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Заявление господина Эрдогана, который поставил под сомнение состав и само наличие Совета Безопасности ООН - как победивших во Второй Мировой войне, конечно, не может не настораживать, - написал бывший замминистра обороны России в своей колонке для проекта военкора Семена Пегова WarGonzo.

Президент Турции, напомним, призвал к снижению роли «горстки стран — победителей во Второй мировой войне»: «В то время как мир меняется и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней».

- Не надо было проигрывать в той войне, надо было союзников выбирать правильных. Никто же не заставлял дружить не с теми, - напомнил Андрей Картаполов. - Другой вопрос, что для решения международных проблем привлекать такие страны, как Турция тоже нужно. Для этого уже существуют разные платформы, разные способы и соответствующие механизмы разработаны тоже.

По мнению Картаполова, Совет Безопасности ООН - это основной фактор стабильности в мире. Особенно в тех случаях, когда обстановка по той или иной причине накаляется.

- Если бы его не было, например, во время Карибского кризиса, последствия могли стать катастрофическими для всего человечества, - подчеркнул депутат Госдумы. - Так что подвергать сомнению легитимность этого международного института недопустимо во всех отношениях.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ