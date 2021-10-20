Клиент заплатил - владелец бизнеса увидел

Банк ПСБ создал специальный раздел для бизнеса в онлайн- и мобильном банке. Он позволяет отслеживать операции с платежных терминалов, которые подключены к эквайрингу ПСБ, а также формировать отчеты по движению средств через них. Эта аналитика в последующем может пригодиться собственнику бизнеса для принятия управленческих решений.

В частности, предпринимателям, которые являются клиентами ПСБ, теперь в любое время доступны сведения о терминалах оплаты, оборотах и тарифах. В личном кабинете они смогут видеть аналитику по чекам, транзакциям и количеству клиентов, ленту операций с удобными фильтрами. Кроме того, в личном кабинете можно найти ответы на самые частые вопросы по эквайрингу, а также инструкцию по работе с терминалами оплату и другую необходимую информацию.

- ПСБ развивает сервисы, которые выводят детализацию и автоматизацию на новый уровень, делая услуги для бизнеса более комфортными. Функционал нового сервиса разработан на основе пожеланий наших бизнес-клиентов к информации об эквайринговых операциях. В частности, каждый третий отмечал необходимость постоянного доступа к параметрам проводимых транзакций, данным о сумме торгового оборота по каждому терминалу. Все это, а также ряд других востребованных опций, были реализованы в одном из самых функциональных личных кабинетов для торгового эквайринга, - говорит Никита Хомутов, директор департамента эквайринга ПСБ.

По его словам, сервис будет полезен малым и средним предпринимателям, которые сами контролируют работу собственных компаний и хотят получать доступ к информации по операциям в режиме реального времени. Это будет особенно актуально для тех, у кого много торговых точек, и уследить за всеми нет никакой возможности.

Сервис бесплатный. Он предоставляется в онлайн-банке, а также в мобильном приложении - на смартфонах, которые на системах Android и iOS. Как обещают в банке, в будущем бизнес-клиенты смогут через приложение посылать различные заявки: например, на дистанционную смена тарифа, на подключение к эквайрингу дополнительных точек или демонтаж действующих.

СПРАВКА «КП»

Торговым эквайрингом называется возможность торгового предприятия принимать платежи по банковским картам.