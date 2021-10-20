«Мы расширяем инвестиции»: глава «Роснефти» принял участие во встрече премьер-министра Индии с лидерами энергетической отрасли

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в онлайн формате принял участие во встрече премьер-министра Индии Нарендры Моди с главами мировых нефтегазовых компаний. В своем приветственном слове Игорь Сечин рассказал о совместных проектах компании с индийскими партнерами и перспективах дальнейшей работы.

«Мы уверены в долгосрочном потенциале индийского рынка, и поэтому в 2017 году приобрели долю в Nayara Energy. Эта сделка остается крупнейшей прямой зарубежной инвестицией в нефтегазовый сектор вашей страны, - сообщил глава российской нефтегазовой компании. - Мы расширяем наши инвестиции в индийскую экономику, увеличив сеть АЗС до 6 300 станций, запущена масштабная программа развития нефтехимического производства с инвестициями порядка 750 млн долл. на реализуемом сейчас этапе».

По словам Игоря Сечина, ведущие нефтегазовые компании Индии – ONGC, Indian Oil, Oil India, Bharat Petroresources - активно инвестируют в крупнейшие российские проекты «Роснефти», такие как «Ванкорнефть», «Таас-Юрях», «Сахалин-1». «При этом есть и новые проекты – такие как флагманский проект «Роснефти» с углеродным следом на 75% ниже, чем у других крупных нефтяных гринфилд-проектов в мире», - добавил глава «Роснефти».

В ходе выступления Игорь Сечин также отметил возросшую важность долгосрочных контрактов. Это подтверждает ситуация на газовом рынке: резкий рост цен на газ в настоящее время угрожает экономической стабильности и энергобезопасности.

«Роснефть» имеет большой опыт работы по долгосрочным контрактам, и развитие вертикально интегрированного сотрудничества с индийскими партнерами по всей цепочке создания стоимости - от новых проектов в разведке и добыче в России с совместным управлением потоками продукции - позволило бы укрепить энергетическую безопасность Индии», - заявил Сечин.

По оценке Международного энергетического агентства, в долгосрочной перспективе Индия станет одним из ключевых драйверов роста мирового спроса на нефть и газ. К 2050 году доля Индии в мировом потреблении нефти может вырасти с текущих 5% до 9-12%, в мировом потреблении газа – с 1,6% до 4-5%.

Напомним, «Роснефть» активно развивает интегральный формат сотрудничества с индийскими партнерами по всей технологической цепочке – от добычи до нефтепереработки и реализации нефтепродуктов. С 2016 года индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 49,9% дочернего общества «Ванкорнефть». Эта компания, расположенная в Красноярском крае, ведет разработку Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения - крупнейшего из открытых и введенных в эксплуатацию в России за последние двадцать пять лет.

«Роснефти» принадлежит пакет акций (49,13%) индийской компании Nayara Energy, в состав которой входят первоклассные активы, в том числе НПЗ в городе Вадинар мощностью 20 млн тонн в год. Завод является вторым по величине в Индии и одним из самых технологически развитых в мире. Индийская компания уже приступила к реализации программы развития НПЗ: в рамках первого этапа планируется строительство установок для производства полипропилена мощностью до 450 тыс. тонн в год. В состав бизнеса Nayara Energy также входит глубоководный порт, который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC и одна из крупнейших в Индии розничных сетей. Nayara Energy планирует дальнейшее расширение сети АЗС в Индии - до 8 тыс. в ближайшие 3 года.