Фитнес-браслет вместо банковской карты

С помощью фитнес-браслета можно оплачивать покупки в супермаркетах, ресторанах и на АЗС Фото: Shutterstock

Держатели карт Mastercard® ПСБ смогут оплачивать покупки быстро, удобно и безопасно с помощью обновленной версии фитнес-браслета Mi Smart Band 6 NFC производителя Xiaomi.

Как поясняют в банке, настроить бесконтактную оплату можно, привязав свою банковскую карту (платежной системы Mastercard) к браслету с помощью специального мобильного приложения Mi Fit. После этого оно, помимо сведений о физическом состоянии клиента, станет показывать и его операции по карте.

- Спрос на платежи через мобильные устройства растет. Уже сейчас доля таких операций по картам ПСБ составляет более 65%. Для удобства наших клиентов мы расширяем возможность выбора носимых устройств для бесконтактной оплаты. Подобные девайсы совмещают в себе много полезных функций, они улучшают взаимодействие цифровой и физической сфер жизни человека, - пояснил Александр Азнавур, руководитель центра развития цифровых сервисов и клиентских сегментов ПСБ.

С помощью фитнес-браслета можно оплачивать покупки в супермаркетах, ресторанах и на АЗС. Как карту или смартфон, его можно просто приложить к банковскому терминалу на кассе. При этом опасаться за сохранность собственных средств не нужно. Вся информация передается в зашифрованном виде (технология токенизации). Это делает такой способ оплаты безопасным.