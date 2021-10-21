Red Apple меняет период проведения

Red Apple — международный фестиваль рекламы, объединяющий множество культур, идей и профессионалов со всего мира.

В связи с ростом заболеваемости организационным комитетом Московского международного фестиваля рекламы Red Apple было принято решение об изменении дат проведения образовательной программы и церемонии награждения. Мероприятие переносится на более поздний срок в целях защиты здоровья гостей и участников мероприятия.

Церемония награждения победителей и призеров Red Apple 2021 переносится на 11 ноября. Все подробности о времени и месте проведения будут опубликованы позже на официальном сайте фестиваля.

Состав фестивальной программы сохраняется, но переносится на другой временной период. Конкретные даты будут объявлены позже.

- Фестивальная программа и награждение подразумевают активный нетворкинг участников. Перенос проекта – рациональное решение, принятое с целью обезопасить гостей площадки, -- сообщил Валентин Смоляков, генеральный директор.

Red Apple — международный фестиваль рекламы, объединяющий множество культур, идей и профессионалов со всего мира. Ежегодно проект выявляет лидеров индустрии, отмечает самые креативные и эффективные работы и задает тренды на будущий год.