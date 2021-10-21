В Москве появился военный город №45

Министр обороны Сергей Шойгу посетил новые корпуса, в которых расположились лаборатории химиков и Служба безопасности полетов Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Целый военный городок вырос в 10 минутах езды от центра Москвы. Строительство началось в феврале этого года, а уже сейчас в современных зданиях из стекла и бетона размещаются военная Служба безопасности полетов и новые корпуса Научного центра №27. Научный центр - это химики с их поражающими воображение лабораториями. Для них же в городке построили общежитие по самым последним стандартам комфорта.

У городка пока и названия-то нет, в документах он значится как Военный город №45. Не было пока и церемонии открытия с разрезанием ленточки - переезд служб в самом разгаре. Не дожидаясь, пока все займут свои места, городок посетил министр обороны Сергей Шойгу.

Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

ОБЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Светящиеся буквы надписи «Служба безопасности полетов авиации Вооруженных сил Российской Федерации» видна издалека. И именно эту службу Сергей Шойгу посетил первой – он вошел в зал с огромной картой России на гигантском экране и нескольким десятком столов с компьютерами и микрофонами. Пока здесь никто не работает. Однако известно, что в здании общей площадью в 5 тысяч квадратных метрах, будут располагаться подразделения, анализирующие сведения о безопасности в небе.

Что конкретно будет делать эта служба – секрет. Известно, что в этих помещениях расположится система обмена информацией, касающейся безопасности полетов. Здесь будет обширная база авиационных событий, аналитических и других материалов. С помощью этой информационной системы можно оперативно распространять информацию об авиационных событиях, а также обеспечить поддержку принятия решений руководства по выявленным опасным факторам.

Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

По сути, это единое межведомственное информационное поле в области безопасности полетов. Сейчас система позволяет вести информационный обмен между Национальным центром управления обороной, Службой безопасностью полетов и авиационными формированиями различного уровня. Однако в самом разгаре работа по подключению к системе других федеральных органов. Ожидается также, что подключится и Управление Вооруженных Сил по регулированию деятельности государственной авиации Республики Беларусь – такое решение было принято на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

Выслушав доклад о состоянии в Службе безопасности полетов, Сергей Шойгу направился в новые корпуса 27-го Научного центра, где сконцентрировались главные разработки военных химиков.

Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

СЕРЬЕЗНЫЙ ШАГ ВПЕРЕД

Ученые из какой-нибудь Портон-Даун, наверное, много бы отдали, чтобы поработать в новеньких лабораториях 27-го центра. Еще бы, когда сюда закончат завозить новейшее, с иголочки, оборудование, лаборатория станет одной из самых продвинутых в мире. Уже сейчас, даже не закончив переезд, ученые могут любой образец вещества разобрать на составные части. Даже на старом оборудовании военные химики смогли определить, что в прибывших из Сирии пробах никаких отравляющих веществ нет и в помине. На новом оборудовании сделать такой анализ можно в разы быстрее.

- Нам надо было построить самые современные, самые эффективные, соответствующее всем международным стандартам лабораторные корпуса, - сказал Сергей Шойгу, осмотрев помещения лабораторий. - Здесь работают высококлассные специалисты, надо было создать им соответствующие условия. Мы сделали серьезный шаг вперед, особенно в условиях пандемии, когда у нас появляются новые возможности для разработки новых методик, новых препаратов, исследования новых угроз, новых вирусов, новых заболеваний. Это главное.

Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

По словам начальника войск РХБ защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, лаборатория центра признана одной из лучших в мире. А в новых помещениях вещества будут не только исследоваться, но и синтезироваться - для создания стандартов и занесения их в электронную базу.

- Еще одно направление – создание лекарств от коронавируса, - сказал Игорь Кириллов. – Наши ученые уже создали биологическую добавку, которая препятствует распространению вируса. Испытания показали, что она действует очень эффективно.

ЖИЛЬЕ РЯДОМ СО СЛУЖБОЙ

Третьим пунктом осмотра стало общежитие, в котором будут жить семьи сотрудников лаборатории 27-го научного центра. В 6-этажнос здании смогут разместиться почти 100 семей. В здании предусмотрены одно и двухкомнатные номера. В однокомнатных будут жить молодые семьи, а в двухкомнатных – семьи с детьми. В каждой квартире есть кухня, прачечный уголок и санузел. Кроме того, в здании есть общая столовая, где можно перекусить в любой момент.

Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Как доложил министру заместитель начальника 27-го научного центра полковник Евгений Смирнов, здание площадью около семи тысяч квадратных метров было возведено с применением новейших технологий и самых современных материалов. Общежитие оборудовано современными системами пожаротушения, видеонаблюдения и вентиляции.

- Новое здание обеспечит комфортное проживание военнослужащих рядом с местом службы и выполнения научной работы, - сказал Евгений Смирнов.