Евросоюз может поразить «синдром Прибалтики»

Прибалты первыми стали бороться с «энергозависимостью» от России. Сейчас результаты этой борьбы расхлебывает весь Евросоюз Фото: REUTERS

Нынешний энергокризис в Европе, как и всякое поражение, вроде как сирота. О своем отцовстве (или материнстве - с учетом времени, в котором живем) громко заявляют только при явной победе. Безымянных «британских экспертов», когда-то насоветовавших Евросоюзу перейти на биржевую торговлю газом, отказавшись от долгосрочных контрактов, к «делу» не пришьешь - где теперь ЕС и где Британия. Но все же должно быть имя и у кризиса.

Андрис Пиебалгс, физик по образованию, непотопляемый латвийский политик-националист (из бывших коммунистов, как полагается) был в 2004-2010 годах еврокомиссаром по вопросам энергетики. Именно при нем и по его инициативе в конце 2000-х годов ЕС стал требовать от поставщиков газа перейти на «самые справедливые» спотовые механизмы ценообразования. И именно он постоянно призывал избавиться от «энергозависимости» от Москвы, обещая то покупать газ в Туркмении или Казахстане в обход России, то судя Европе газ тоже по обходящему ее газопроводу Набукко, который в итоге не был построен. Так что основа нынешнего энергопровала была заложена этим замечательным латышом.

А сегодня его дело продолжает эстонка Кадри Симсон - с декабря 2019 еврокомиссар по вопросам энергетики. И именно она, историк по образованию, уже твердо заявила: все мы делали и делаем правильно, «зеленый переход» надо осуществлять более энергично, светлое будущее ЕС - без углеводородов! Но суровый газовый кризис в Европе - это только начало более масштабного экономического катаклизма, который способен поразить и промышленное, производство, и сельское хозяйство европейцев, привыкших жить в относительном достатке и комфорте. И имя ему можно дать такое: «синдром Прибалтики». Советский Союз, пока был жив, вполне нормально сосуществовал с тогда еще Европейским сообществом. Да, и в те времена был антисоветизм, но не было махровой русофобии. Проблемы начались уже с Евросоюзом, когда в начале 2000-х в него приняли бывшие соцстраны, а потом и три прибалтийские экс-советские республики.

Вот с этого момента и можно отсчитывать неуклонно накачиваемый уровень ненависти к России. Прибалтам, коль скоро они считались знатоками СССР, раз сами в него входили, в ЕС решили доверить роль основных консультантов при формировании общеевропейской линии в отношении России.

И вот тут началось… Национал-радикальные элиты прибалтов стали с энтузиазмом насаждать в Евросоюзе свое видение истории и свое восприятие России - со всеми реальными и выдуманными проблемами и комплексами. Какие смыслы были способны они придавать нашим отношениям с ЕС, если их государства построены на фундаменте комплекса неполноценности, обид на Россию и ненависти к ней? Ярко выраженный и последовательно усиливающийся антироссийский и русофобский акцент появился в Евросоюзе как раз с середины 2000-х. Именно прибалты заблокировали соглашение о безвизовом режиме между ЕС и Россией.

«Их позиция, - рассказал не так давно глава нашего МИД Сергей Лавров, - заключалась в очень простой формуле: они сказали, что неприемлемо, чтобы РФ получила безвизовый режим до того, как его получат Грузия, Молдавия и Украина».

В 2008 году Литва заблокировала переговоры ЕС с Россией о заключении нового базового соглашения о сотрудничестве. В том же году прибалты были самыми яростными и оголтелыми защитниками военной авантюры Саакашвили - их лидеры даже пытались, но безуспешно, прилететь в Тбилиси, чтобы лично поддержать начавшего от страха жрать галстуки Мишико.

Во всех без исключения антироссийских резолюциях ОБСЕ и Европарламента найдем авторов или соавторов из Прибалтики. И в тех, что про «преступления тоталитарных коммунистических режимов», и тех, что приравнивают коммунизм к нацизму, и тех, которые объявляют Россию главным злом на планете.

Дважды подготовка резолюций по России в Европарламенте поручалась патентованным литовским русофобам - Габриэлюсу Ландсбергесу и Андресу Кубилюсу. Получалась, сами понимаете, чистая «жесть» - подвергнуть Россию полной изоляции, отключить ее от платежной системы SWIFT… Только что к ее ядерной бомбардировке ради мира на земле пока не призывали. Осуждение «бедственного положения в России финно-угорских народов» - это специализация эстонцев. С их подачи Европарламент принимал соответствующие резолюции. Прославление нацистских пособников - это общее прибалтийское. Как и вытеснение русского языка, вытравливание всех культурных следов от «оккупационного периода», шизофрения «исторической политики».

Как-то так получается, что в последние годы все расхожие прибалтийские фобии в отношении России овладевают широкими массами населения ЕС. Понятно, что не они одни в хоре - есть и Польша, и Чехия, и другие. Но голос прибалтов в нем пронзителен и непрерывен. Что при этом случилось с самими прибалтами, хорошо известно. По всем позитивным показателям, скажем, уровню благосостояния населения, они в ЕС на последних местах, по негативным, как, например, сокращение населения и экономическая разруха - на первых. Они, по всем критериям ЕС, - лузеры. Но воинственные. И вдохновленные ненавистью к России. Они чуть ли не первыми стали бороться с «энергозависимостью» от России. Сейчас результаты этой борьбы расхлебывает весь Евросоюз. Недавно прошла информационная волна, что, дескать, в духе времени следующим генсеком НАТО должна стать женщина.

Среди кандидатов упорно называли бывшего президента Литвы патологическую русофобку Далю Грибаускайте (в свое время члена комсомола и компартии) и теперь уже тоже бывшего президента Эстонии Керсти Кальюлайд, тоже русофобку, но чуть посдержаннее. Представим, что кто-то из них возглавит военный альянс Запада. Нынешний рыбоподобный Йенс Столтенберг на их фоне просто душка. А энергетический кризис, над которым так усердно трудились прибалты в ЕС, по сравнению с реальной угрозой настоящей войны, покажется просто досадным недоразумением.