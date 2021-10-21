Опубликована программа V Всероссийского водного конгресса

В течение трех дней работы конгресса пройдёт 31 деловое мероприятие

Открытие главного водохозяйственного форума страны и нового выставочного проекта VODEXPO 2021 состоится уже на следующей неделе во вторник 26 октября в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в павильоне «Форум».

В течение трех дней работы конгресса пройдёт 31 деловое мероприятие в формате круглых столов и пленарных заседаний с участием федеральных министров, председателей профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации, руководителей служб и агентств, глав субъектов и муниципальных образований, а также представителей госкорпораций и институтов развития. На площадке форума и выставки также состоится подписание ряда соглашений о сотрудничестве, презентация новых отраслевых стандартов, справочников, реестров и других профильных документов, а также подведение итогов конкурса СМИ «Россия – планета воды».

В мероприятие примут участие более 2000 человек. Основными темами конгресса в этом году станут экологические приоритеты устойчивого развития водохозяйственного комплекса и технологической модернизации всех сфер водопользования на основе новых инструментов инфраструктурного финансирования. Среди ключевых вопросов обсуждения: повышение эффективности государственных и частных инвестиций в водные проекты, итоги реализации всех федеральных программ по защите и реабилитации водных ресурсов, разработка новых и расширение действующих проектов по оздоровлению рек, озер, и морских побережий, подходы к устойчивому развитию гидротехнической, портовой, коммунальной инфраструктуры, мелиоративных систем, обеспечение водой вододефицитных территорий страны, качественное водоснабжение населения, а также совершенствование природоохранного законодательства и системы мониторинга водных объектов.

Выставочная экспозиция VODEXPO 2021 станет площадкой для демонстрации лучших инфраструктурных проектов в водохозяйственном комплексе от крупнейших проектных бюро и инжиниринговых компании, местом знакомства с российскими и зарубежными технологиями для очистки сточных вод, водоснабжения, водоподготовки, транспортировки воды, мелиорации земель. Помимо этого, здесь можно вживую увидеть оборудование и технику для углубления русел рек, очистки водоёмов, подъёма затонувших судов, строительства гидротехнических сооружений, а также изучить работу цифровых решений для управления водными ресурсами и автоматизации процессов водопотребления на предприятиях.

Выставка и конгресс состоятся в соответствии со всеми требованиями COVID-free мероприятия и рекомендациями Роспотребнадзора, включая реализацию полного комплекса мер противодействия распространению коронавирусной инфекции.