От Женовача ушёл один из его любимых актёров

Бурковский занят в шести названиях текущего репертуара. Вроде бы не обделенный работой и вниманием режиссеров актер Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

"Ушёл из любимого театра», - сообщил Андрей Бурковский на своей страничке в Инстаграме. То есть из МХТ им.Чехова, в котором прослужил 7 лет. «Хочу сказать огромное спасибо великому Московскому Художественному, всем потрясающим людям театра и дорогому Олегу Павловичу Табакову за невероятные 10 лет» (это включая учебу в Школе-студии в мастерской Золотовицкого и Земцова - Ред.).

Многие обратили внимания, что Бурковский – ни слова (тем более благодарного) не сказал о нынешнем руководстве МХТ им.Чехова. Даже не попрощался с худруком Сергеем Женовачем.

«Шок!», - лаконично отреагировала на эту новость актриса Ксения Лаврова-Глинка.

Первый вопрос: куда ушел?

По реакции актрисы Светланы Ивановой можно предположить, что - в труппу «Современника» к Виктору Рыжакову. "К нам, я надеюсь? ", - написала она. Но, может, Светлана так пошутила.

«Андрей! Но сыграем завтра?….) Я тоже не в труппе…" - поддержала Бурковскому Марина Зудина.

Завтра, 22 октября, спектакль Константина Богомолова «350 Сентрал-парк Вест» на Малой сцене. Там будет и Зудина и Бурковский. А 23 октября Бурковский должен сыграть в спектакле Сергея Женовача «Бег». У него большая роль – Сергея Павловича Голубкова ( в знаменитом советском фильме Голубкова играл Алексей Баталов).

Ну а поклонники Андрея Бурковского уже негодуют в соцсетях: «Женовач выживает талантливых артистов, снимает аншлаговые спектакли, рядом с ним, умирает все живое», - пишут несдержанные на язык фолловеры Бурковского. «Ну и правильно, там тухляк и спектакли неинтересные, ходила только ради некоторых и те закрыли. Пока режиссёра не уволят и ходить не стоит туда больше», - добавляют огня ещё более несдержанные. Сам актер свой уход не комментирует. Он очень закрытый человек.

Бурковский занят в шести названиях текущего репертуара. Вроде бы не обделенный работой и вниманием режиссеров актер. Поэтому его уход для многих стал сюрпризом. В театре говорят: ничто не предвещало. Он был одним из любимчиков Женовача. Но потом что-то пошло не так.

Многие связывают его уход именно с назревающим недовольством труппы нынешним руководителям театра. Актеры жалуются на душную, тяжелую атмосферу. Возможно, в восприятии Бурковского гиря до полу дошла.

А, возможно, он просто очень занять на съемках. Недавно Андрей сообщил своим подписчикам: «Вот такой дружной компанией (с Викторией Исаковой и Юлией Хлыниной) начали новую картину. А какую узнаёте очень скоро!». В компании ещё Сергей Бурунов, Сергей Лавыгин. А главное - талантливый режиссер Жора Крыжовников! Завидуем (Бурковскому) молча.