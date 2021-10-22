Елена Проклова, Владимир Соловьев и Елена Малышева – за ревакцинацию: "Если у вас есть разум, то сделайте прививку"

Елена Малышева в соцсетях ведет прямые эфиры и объясняет зачем нужно ревакцинироваться. А Елена Проклова уже ревакцинировалась. Кадр программы «Жить здорово»

В четверг 21 октября ревакцинировался певец Стас Костюшкин, у которого сейчас много работы на ТВ. А Сергей Безруков сожалеет, что не успел ревакцинироваться - заразился, но болезнь у него проходит в легкой форме. За последнее время сделали прививки многие звезды из тех, кто в предыдущие коронавирусные волны переболели. А их привитые коллеги прошли ревакцинацию.

Многие звезды это скрывают, чтобы не подвергаться нападкам антипрививочников. Главный теледоктор страны Елена Малышева хейтеров не боится, поэтому терпеливо отвечает в прямых эфирах своих социальных сетей на вопросы о прививке от ковида. Публикуем горячую десятку вопросов и ответов.

Доктор медицинских наук Елена Малышева несколько дней подряд рассказывает о прививке от ковида ревакцинации доступным языком.

Почему вы уверены, что вакцина безопасна?

- Дорогие друзья, если у вас есть разум, если вы хотите жить, то сделайте прививку от коронавируса. Вакцина «Спутник V» (в России называется Гам-Ковид-Вак) - это вакцина, эффективность которой подтверждена в огромных исследованиях в России и за рубежом. Причём все эти исследования официально опубликованы в медицинских журналах. С полной статистикой. Представьте: только в Аргентине введено одиннадцать миллионов доз «Спутника»! Такой статистики ни один российский препарат, ни одна вакцина, ни одно лекарство не имели никогда! А мы имеем со «Спутником. В медицине у невежества одна цена – жизнь и здоровье. Не вакцинированный человек, который долго и тяжело болеет – это инкубатор для создания новых штаммов коронавируса. Подумайте об этом! И, если вам не нужна ваша жизнь, пожалейте тех, кто рядом с вами. Во время изучения вакцины «Спутник» впервые в истории нашей страны были проведены настоящие клинические исследования на 40 тысячах добровольцах по наивысшим мировым стандартам. Наша вакцина «Спутник» по-настоящему эффективна и безопасна.

Кому надо ревакцинироваться?

- Ревакцинироваться может любой человек через полгода после болезни или вакцинации. Просто для группы 60+ это остро необходимо.

Сколько антител должно быть, чтобы защитится от COVID-19?

- Предположительно для того, чтобы антител хватало, нужно чтобы их было примерно в 4 раза выше референсных значений. Или больше 200 в новых единицах BAU.

Через сколько после прививки от гриппа можно делать вакцину от ковида?

- Через четыре недели.

Почему прививку люди делают, а смертность растет? Получается, что придется от ковида прививаться каждый год?

- В отличии от вас я бываю в реанимации, там нет людей, получивших вакцину «Спутник». Прививка защищает от смерти и тяжелого течения болезни. Но есть небольшой процент людей, у которых не вырабатываются антитела. Эффективность вакцины 92%. Значит 8% могут быть уязвимы. Это прежде всего глубоко пожилые люди, а также те, кто имеет болезни иммунитета – такие как СПИД, иммунодефициты, аутоиммунные болезни или принимает лекарства, подавляющие иммунитет.

Смертность выросла среди тех, кто не привит «Спутником» или среди тех, кто купил сертификат. Возможно, что прививаться придется раз в год – если вы хотите жить.

Можно ли делать прививку если кормлю грудью – ребенку 8 месяцев? Педиатр сказал делать.

- Педиатр права. Вы можете делать прививку. Причем ваши антитела через грудное молоко перейдут и ребеночку, и он получит защиту. Никаких ограничений на вакцинацию во время кормления грудью нет.

Певец Стас Костюшкин 21 сентября ревакцинировался Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Почему прививка «Спутник» не внесена в реестр ВОЗ?

- Потому что мы впервые все сделали по мировым стандартам. И теперь проходим всю бумажную волокиту тоже по мировым стандартам. До конца этого года «Спутник» будет одобрен Всемирной организацией здравоохранения.

Как защититься беременным?

- Заразиться COVID-19 во время беременности – серьезная опасность. Болезнь может протекать тяжело. У малыша могут возникнуть проблемы со здоровьем. Прививка от COVID-19 защитит вас от тяжелых последствий коронавируса. Последние медицинские исследования доказали безопасность, эффективность вакцинации от COVID-19 во время беременности. Российская вакцина «Спутник V» рекомендована с 22 недели. Если вы беременны или кормите грудью, вакцинация от ковида создаст в вашем организме антитела, которые вы передадите ребенку. И они уберегут вашего ребенка от угроз вируса. Если по каким-то причинам беременная женщина или кормящая мама не могут вакцинироваться, то все взрослые вокруг них должны сделать прививку! Это создаст иммунный купол, который защитит женщину от вируса

Вакцинация влияет на возможность забеременеть?

- В настоящее время нет доказательств того, что какие-либо вакцины, в том числе вакцины от COVID-19, влияют на способность забеременеть.

Можно привиться «Ковиваком» или лучше «Спутником»?

- Мой совет выбирать вакцину «Спутник». Это единственная российская вакцина, которая изучена по мировым стандартам. Все данные опубликованы. Мы знаем, как вырабатываются антитела после этой прививки.

Стоит отметить, что многие звезды сейчас думают о ревакцинации. Сегодня Дмитрий Шепелев сообщил: «Я поставил себе «Спутник V» весной и собираюсь ревакцинироваться Спутником Лайт». Уже ревакцинировались Максим Фадеев, Владимир Соловьев, Елена Проклова и другие артисты. Елена Игоревна считает, что вакцинация это — забота о своем здоровье и уважение общества.

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