В России обнаружен новый штамм коронавируса AY.4.2. Что о нем известно и насколько он опасен

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В четверг, 21 октября, стало известно, что в России обнаружены первые случаи заражений новым подвидом Дельта-штамма. Об этом сообщил журналистам эксперт Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Очередной «продвинутый» вариант коронавируса назван AY.4.2.

Мутант был открыт в Великобритании нынешним летом. В этой стране сегодня одна из самых мощных баз по секвенированию штаммов коронавируса, то есть тщательному исследованию геномов и мутаций возбудителя COVID-19. О появлении варианта AY.4.2 мир узнал от ученого Джеффри Барретта из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже и директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу. Ученые рассказали, что главная особенность новой версии Дельта-штамма - еще более высокая заразность. По словам исследователей, вирус улучшил свою способность передаваться от человека к человеку примерно на 10-15%.

В Соединенном Королевстве на долю AY.4.2 сейчас приходится около 10% случаев ковида. В то же время мутант стали обнаруживать и в других странах. Его уже «поймали» в США, а также заражение новой разновидностью коронавируса диагностировали у 11-летнего ребенка в Израиле.

Главная особенность новой версии Дельта-штамма - еще более высокая заразность. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России пока сообщается лишь о единичных случаях выявления подштамма AY.4.2. Однако надо понимать, что обычными ПЦР-тестами такого мутанта не вычислишь - чтобы увидеть очередную мутацию, нужно проводить углубленное и дорогостоящее исследование биоматериала пациента. У нас такие проверки проводятся выборочно и в несравнимо меньшем масштабе, чем в той же Великобритании или США, поясняют вирусологи.

Насколько серьезную угрозу представляет новый вариант «короны» и как он может повлиять на развитие эпидемии в нашей стране? Об этом мы спросили у авторитетных экспертов.

- Чем более заразен вирус, тем большее количество людей будет инфицировано за единицу времени. Значит, его частота (распространения. - Ред.) будет увеличиваться относительно другого, менее заразного варианта, - пояснил в эфире Радио «Комсомольская правда» заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов. - Похоже, AY.4.2 действительно увеличивает свою частоту, а, значит, вытесняет Дельту.

Так было и с самим «индийским» вариантом коронавируса, который оказался более заразен, чем другие, и поэтому быстро стал доминирующим в мире, напомнил ученый. Теперь же подобное может произойти с AY.4.2, не исключает Северинов.

- Так или иначе, новые штаммы будут появляться снова и снова, если вакцинировано недостаточное количество людей, - рассказал в программе «Антиковид» на Радио «КП» врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Николай Малышев. - Сейчас нам, в России, необходимо достигнуть количества привитых не менее 80%. А мы никак не подойдем даже к рубежу 40%. И чем дольше продолжается эпидемия в стране, тем больше может появиться мутаций. А это значит, что в один прекрасный момент могут появиться штаммы, против которых вообще перестанут работать существующие вакцины.

ВОПРОС-РЕБРОМ

А против нынешнего мутанта прививки работают?

По мнению представителя Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова вакцины, применяемые сейчас в России, достаточно эффективны против AY.4.2.

Мутации в новом подштамме не настолько радикальны, чтобы позволять ему намного продуктивнее уходить от антител привитых людей, пояснил ученый.

По всей видимости, не должно стать более тяжелым и течение болезни - по сравнению с классическим Дельта-штаммом. Основное изменение - повышение заразности, отметил Хафизов. И не исключено, что в связи с этим мы увидим дополнительный рост заболеваемости.