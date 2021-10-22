Цифровые следы школьников занесут им в профили

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О новом сервисе заговорили еще весной. Известно, что заработает он в рамках государственной информационной системы «Моя школа», рабочее название – «Мои успехи». В него хотят заносить данные чуть ли не с садика: оценки, грамоты и дипломы с конкурсов, олимпиад, успехи в кружках, благодарственные письма. На прошедшем недавно Международном московском салоне образования эксперты обсудили нововведение, оценили его плюсы и минусы.

С одной стороны, удобно, например, при переводе ребенка в другую школу или поступлении в вуз: не нужно собирать документы, делать копии, куда-то нести кипу бумаг - все уже есть в общей базе. Ничего не потеряется, не испортится, к документам всегда есть доступ. Но есть и минусы. Например, опасность утечки персональных данных, чем грешит любая виртуальная база. Профили хотят сделать обязательными, что тоже многих настораживает. Еще момент: для ребят не особо активных, которые не блистают в учебе, такое цифровое досье может стать чем-то вроде плохой кредитной истории, клеймом аутсайдера. А ведь есть, и немало, детей, которые в раннем возрасте гоняли балду. А ближе к старшим классам созрели, взялись за ум, и горы готовы свернуть. Вот только профиль, получается, сработает им в минус. Надо было быть дальновидным еще с началки.

Проект пока на согласованиях. Но, оказалось, некоторые школы уже пробовали запускать нечто подобное. Пять лет назад в частной московской школе задумали платформу - красивую, геймифицированную, современную, в которой ученики могли бы сами контролировать свою учебу и простраивать ту самую индивидуальную траекторию, о которой мечтают многие родители. Изучил тему – проверь себя, хочешь – углуби знания, подумай, как их применить сейчас, что пригодится при выборе вуза, профессии… Само собой, ребенку платформа всячески помогает, но ставку сделали именно на развитие самостоятельности. Запустили. Однако не пошло. Учителя сказали, что им удобнее самим контролировать процесс на уроках, ориентируясь на уровень понимания детей, их настроение: мол, важен творческий подход, импровизация. Детям комфортнее, если их ведут учителя, родители.

- Основная проблема таких платформ – отсутствие пользователей, - поделился директор по коммерческим проектам «Новой школы», где проводили эксперимент, Дмитрий Зеливанский на Международном московском салоне образования. - Нам кажется: возьмем профиль из компьютерной игры, и дети будут так же увлеченно заниматься своим образованием. Но геймификация недостаточно эффективна и пока не может перебороть привычку школьников быть пассивными. А вырастить пользователей платформ, которые действительно будут заинтересованы в индивидуальной траектории, высоких результатах в учебе - это фундаментальная проблема образования.

В итоге в школе от всех наворотов отказались и оставили обычный электронный дневник с оценками по предметам и отметками посещаемости.

- Сам столкнулся с подобным, когда работал в школе. Когда появляется сложная система, которая, как декларируется, поможет уточнить индивидуальный образовательный путь ребенка, она оказывается невостребованной из-за своей сложности, - добавил Михаил Кушнир, член правления Лиги образования. – И родителям, и детям достаточно традиционных отметок, по которым сразу понятно, хорошо или плохо у ребенка с учебой.

Есть, прочем, и удачный опыт внедрения нововведений. Правда, связан с платформами, которые ориентируются на внешкольные достижения ребят. Тех, кто занимаются в кружках, кванториумах, технопарках, участвуют в конкурсах, борются за гранты и даже пробуют себя в реальных взрослых проектах. К примеру, платформа «Талант», некоммерческая. Любой может зафиксировать на ней свои успехи в области научно-технического творчества. При этом достижения подтверждаются специалистами-практиками, то есть получается не просто портфолио с перечнем грамот, а профессиональное портфолио компетенций. Можно подавать заявку на стажировку в айтишную компанию или на участие в профессиональном проекте, находить партнеров. А заодно заработать дополнительные баллы для поступления.

- Когда провожу собеседование, резюме мне ни о чем не говорит. Важны навыки. А по цифровому следу сразу вижу таймлайн с пятого класса: как человек развивался, чем интересовался, работал в команде или индивидуалист, - уточнил Алексей Федосеев, президент ассоциации кружков. – Плюс такого портфолио еще и в том, что его можно скомпоновать под конкретную цель - для вуза, для работы. У нас каждый сам управляет своим портфолио, передача информации третьим лицам – только с согласия владельца.

На платформе «My track», которую запустили в Томске, размещают реальные проекты, под каждым - перечень необходимых компетенций, которые прописывают специалисты. Желающие подают заявки на участие, потом получают баллы и наращивают свой рейтинг. Проекты, к слову, интересные: левитирующий зуб для детской стоматологии, игра-бродилка для заповедника… Школяры с радостью берутся за такое, вносят эмоцию в бизнес, заодно прокачивают недетские навыки в промышленном дизайне, электронике, программной инженерии, цифровой журналистике.

- Дети не любят учиться ради учебы, они хотят заниматься реальными делами, быть частью деловой среды, социальных проектов, - говорит Игорь Дмитриев, директор проектного офиса проекта «Территория интеллекта» АНО ДПО «Открытый молодежный университет». - В профиле дети взаимодействуют с профессионалами разных направлений, и цифровой след ребенка превращается в линейку активностей. Отдать школьным педагогам эту функцию не вариант, потому что возникнет недоверие, ведь учитель не специалист в электронике, дизайне и прочих профессиональных областях.

СЛОВАРИК "КП"

Портфолио, профиль или след?

Какую терминологию будет использовать Минпросвещения, пока неизвестно. Но наши собеседники склоняются к тому, что термины цифровое портфолио, цифровой профиль и цифровой след обозначают близкое, но не одно и то же. Чтобы понять различия, приведем пример. Человек выучил язык программирования питон. То, как он написал свой код, отвечал на вопросы теста, станет частью цифрового следа. Профиль – когда уровень владения питоном подтвержден экспертным сообществом (победа в олимпиаде, участие в проекте и пр.). По нему вуз оценивает абитуриента, а работодатель – соискателя. В портфолио человек сообщает о себе то, что считает значимым, каким себя видит: я питонист, хочу быть ученым, применяющим питон в лабораторных исследованиях, вот мои проекты, сделанные на питоне.

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