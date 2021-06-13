Цифровое портфолио расскажет о достижениях абитуриента. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сейчас абитуриентов принимают по конкурсу результатов ЕГЭ. А скоро при приеме будут учитывать не только экзаменационные баллы, но и достижения в спорте, творчестве, волонтерстве, начиная чуть ли не с садика.

1. Какие успехи учтут

Информация об успехах будет собираться в так называемом цифровом портфолио. Дипломы, грамоты, проекты, сертификаты об обучении на онлайн-платформах, благодарственные письма - все, где ребенок себя проявил за годы учебы в школе.

Сформируются как бы три трека достижений: баллы ЕГЭ, успехи на олимпиадах и внешкольная активность. Все три равнозначны для вузов. А дальше школьник сам решает, какой из них предъявит как главный при поступлении.

- Речь не об отмене ЕГЭ, здесь не должно быть заблуждений, - подчеркнул глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС во время Петербургского международного экономического форума. - Мы хотим сделать иной путь для школьника. Да, он более длинный, чем экзамен в 3,5 часа, хотя и к экзамену надо тоже одиннадцать лет готовиться.

Если школьник занимался наукой, у него будет больше шансов поступить в вуз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2. Какая от этого польза

Вузы смогут разносторонне оценить абитуриента. Для школьников и студентов – мощный стимул быть активными. Цифровое портфолио поможет сформировать и индивидуальную образовательную траекторию ребенка. Например, школьник делает успехи в физике и математике, а искусственный интеллект порекомендует технический кружок рядом с домом, а позже – подходящий вуз и профессию. Да и работодатели цифровые портфолио наверняка будут штудировать, чтобы взять на работу самых-самых.

3. Когда сервис заработает

Пилот планируют запустить к концу 2022 года. Обещают, что после обсуждения с Минпросвещения и другими ведомствами, проведут общественное обсуждение и апробацию. А на полную силу «Мои успехи» заработают где-то к 2030 году.

Некоторые вузы уже начисляют дополнительные баллы победителям олимпиад, но большинство институтов и университетов все же не очень-то доверяют грамотам, которые абитуриенты приносят в приемные комиссии. «У нас ежегодно две тысячи школ как минимум попадают в списки учебных заведений с необъективными результатами по итогам проведения всероссийских проверочных работ», - отметил Анзор Музаев.

4. Как это будет работать на практике

Чтоб это доверие появилось, нужно верифицировать успехи – подтвердить. Поэтому на первом этапе запуска проекта «Мои успехи» составят перечень мероприятий, которые будут котироваться для цифрового портфолио, и критерии оценки успехов, единые для всех. Как все будет организовано технически, пока толком неясно. Специалисты говорят, что это возможно уже сейчас. Как вариант, через «Мои Документы»: приносите туда диплом о победе ребёнка в конкурсе или турнире, в центре проверяют его подлинность и вносят в базу.

Есть и риски. Во-первых, говорят в Рособрнадзоре, новшество может превратиться в формальность и лазейку для легкого поступления, и тогда расплодятся конторы по выдаче грамот. Во-вторых, у ребят из мегаполисов больше возможностей проявить себя на конкурсах и соревнованиях, чем у сельской молодежи, а это несправедливо.

Оказаться в списке принятых в вуз будет больше шансов у тех, кто был активистом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

КСТАТИ

В Питере оцифровали студентов

Цифровое портфолио уже используют в Санкт-Петербургском госуниверситете. В нем фиксируют оценки студента, где проходил практику, участвовал ли в работе студсовета и пр. Самым активным и старательным назначают повышенную стипендию, дают гранты, путевки на базы отдыха. Данные предоставляют и работодателям.

- На дипломе есть QR-код, через который можно зайти в личный кабинет выпускника и посмотреть все его достижения. Работодатель сможет прочитать выпускную квалификационную работу и рецензию на нее. Точно так же хотели бы принимать к нам абитуриентов, учитывая не только баллы ЕГЭ, - рассказывал ректор вуза Николай Кропачев на недавнем совещании.

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