«Период отчаяния и грусти»: Ивлеева рассказала о своих чувствах после развода с Элджеем

Настя Ивлеева. Фото: Инстаграм.

Звезда «Орла и решки» Анастасия Ивлеева откровенно ответила на вопросы поклонников в сторис Инстаграма. В первую очередь подписчики поинтересовались у Насти, что она чувствовала после развода с рэпером Элджеем. Блогерша призналась, что до сих пор не избавилась от грустных мыслей.

Фолловеры спросили Настю, была ли у нее депрессия после расставания с мужем.

- Скорее период отчаяния и грусти. Стараюсь не доводить себя до депрессии, - сообщила Ивлеева.

Телеведущая рассказала, что пока что не думает о новых отношениях – она просто наслаждается свободой.

- Дышу полной грудью, - говорит Настя. По ее словам, она пытается наладить свою жизнь и следит за здоровьем: старается больше отдыхать и спит не меньше восьми часов в сутки.

Настя уверена, что не будет всю жизнь страдать от последствий неудачного брака. Она обязательно встретит мужчину своей мечты – рано или поздно.

- Я не из тех, кто говорит, что никогда больше не выйдет замуж или не будет любить. Я открытая, влюбчивая, свободная девчонка. Любить - прекрасно, - убеждена блогерша.

Избавляться от воспоминаний об Элджее она не намерена. Поэтому не собирается сводить татуировки, которые делала в знак любви к мужу.

- Разумеется, нет. Я люблю их и люблю воспоминания. Я ни один партак не сведу с тела. Более того, завтра иду делать новый. Обожаю татухи, - сообщила Настя.

Бывший муж телеведущей Элджей. Фото: Инстаграм.

Слухи о том, что Настя Ивлеева и Элджей переживают кризис в семейной жизни, появились несколько месяцев назад. Преданные поклонники звезды «Орла и решки» заметили, что телеведущая перестала носить обручальное кольцо, с которым раньше не расставалась. Более того, в окружении блогерши рассказали, что они с мужем решили отдохнуть друг от друга и пожить отдельно. Супруги эти слухи не комментировали. Только в августе Ивлеева подтвердила, что они действительно развелись.

По словам звезды трэвел-шоу «Орел и решка», им в браке стало слишком спокойно и не интересно. По ее мнению, это пагубно сказалось на их творчестве. Ивлеева призналась, что ее отношения с Элджеем стали напоминать чувства брата и сестры, поэтому они приняли решение расстаться. Супруги разъехались и четыре месяца жили врозь, пытаясь разобраться в своих чувствах. Время от времени они встречались, но с каждым разом понимали, что их брак уже не склеить. Ивлеева уверяет, что после развода они с Алексеем Узенюком (это настоящее имя музыканта) остались в хороших отношениях.